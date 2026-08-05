🌤️
Tiranë 34°C · Kryesisht kthjellët 05 August 2026
S&P 500 7,768 ▲0.41%
DOW 54,707 ▲1.15%
NASDAQ 26,643 ▲0.22%
NAFTA 75.08 ▼0.91%
ARI 4,291 ▲3.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
₿ CRYPTO
BTC $64,442 ▲ +0.58% ETH $1,876 ▲ +0.24% XRP $1.0630 ▼ -1.12% SOL $73.8800 ▲ +0.19%
S&P 500 7,768 ▲0.41 % DOW 54,707 ▲1.15 % NASDAQ 26,643 ▲0.22 % NAFTA 75.08 ▼0.91 % ARI 4,291 ▲3.32 % S&P 500 7,768 ▲0.41 % DOW 54,707 ▲1.15 % NASDAQ 26,643 ▲0.22 % NAFTA 75.08 ▼0.91 % ARI 4,291 ▲3.32 %
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
05 Aug 2026
Breaking
Ndalohet shoferi nga Tetova që lëvizi në drejtim të kundër në autostradën Shkup-Veles Prokuroria Speciale: Aliu u intervistua në dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare Zemaj: Ndarja e pushteteve duhet të jetë e balancuar Abdixhiku: Nuk ka takim të planifikuar me Kurtin RUSI – Putini riorganizon logjistikën ushtarake për të forcuar luftën në Ukrainë
Menu
Kosova

Abdixhiku: Nuk ka takim të planifikuar me Kurtin

· 1 min lexim

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se aktualisht nuk ka të planifikuar ndonjë takim me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti.

Pas mbledhjes së grupit parlamentar të LDK-së, Abdixhiku u shpreh shkurt para mediave, duke thënë se nuk ka zhvillime të reja për të raportuar.

“Dje pata konferencë, nuk kam çka të shtoj. Nuk ka asgjë tjetër të re”, deklaroi Abdixhiku.

Ndërkohë, deputetja e zgjedhur e LDK-së, Hykmete Bajrami, para takimit të grupit parlamentar deklaroi se mes LDK-së dhe LVV-së nuk ekziston asnjë marrëveshje për koalicion.

Megjithatë, ajo vlerësoi se posti i presidentit të vendit do të mund të shërbente si një mekanizëm për balancimin e pushteteve në Kosovë, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së ekuilibrave institucionalë. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu