Abdixhiku pas marrëveshjes me LVV-në: Shteti është më i rëndësishëm se çdo interes partiak
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka reaguar sërish pas marrëveshjes së arritur me Lëvizjen Vetëvendosje për kandidatin e përbashkët për president të Kosovës.
Abdixhiku ka bërë të ditur se dy partitë do ta propozojnë bashkërisht profesorin doktor Bekim Sejdiu për këtë post, duke e cilësuar marrëveshjen si një zgjidhje të përgjegjshme dhe dinjitoze për vendin.
“Sot, po i japim Republikës tonë një zgjidhje të mbarë, të përgjegjshme dhe dinjitoze”, ka shkruar Abdixhiku.
Ai ka thënë se pas muajsh pasigurie politike dhe institucionale, LDK-ja dhe Vetëvendosje kanë vendosur interesin e shtetit mbi interesat partiake.
“Ky është, para së gjithash, një lajm i mirë për Kosovën”, ka deklaruar Abdixhiku.
Kreu i LDK-së ka vlerësuar lart figurën e Bekim Sejdiut, duke e përshkruar si jurist të shquar, diplomat me përvojë në SHBA dhe Turqi dhe ish-gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese.
Sipas Abdixhikut, Sejdiu është figurë me integritet, maturi dhe pavarësi, ndërsa nga ai pritet që të jetë president i të gjithë qytetarëve dhe jo përfaqësues i dy partive apo i një shumice të përkohshme.
Abdixhiku ka thënë se nga kandidati për president pritet të mbrojë rendin kushtetues, të ruajë unitetin e vendit dhe ta përfaqësojë Kosovën me dinjitet para aleatëve.
Ai ka theksuar gjithashtu rëndësinë e orientimit euroatlantik dhe të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
“LDK-ja do ta mbështesë këtë marrëveshje me bindjen se shteti është më i rëndësishëm se çdo interes partiak”, ka shkruar Abdixhiku.
Ai e ka cilësuar marrëveshjen si një përgjigje ndaj jostabilitetit politik dhe ka thënë se Kosova tash mund të ketë një president dinjitoz dhe institucione funksionale.
“Zoti e bekoftë Kosovën!”, e ka përmbyllur reagimin Abdixhiku. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.