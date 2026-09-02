Aksidenti tragjik në Vorë, humb jetën gazetari Xhesjon Zogu
Gazetari Xhesjon Zogu, 26 vjeç ka humbur jetën në një aksident tragjik të shënuar mëngjesin e së mërkurës në aksin rrugor Vorë–Fushë Krujë.
Sipas të dhënave paraprake, aksidenti ka ndodhur në momentin kur një automjet tip “Benz”, që po udhëtonte nga Rinasi në drejtim të Fushë-Krujës, dyshohet se ka kryer një parakalim të gabuar.
Në momentin e manovrës, “Benz”-i është përplasur me një automjet tip “Land Rover”, i cili lëvizte në drejtim të kundërt, nga veriu drejt jugut.
Si pasojë e përplasjes së fortë, 26-vjeçari humbi jetën në vend ndërsa drejtuesi i mjetit tjetër ndodhet në spital në gjendje të rëndë.
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