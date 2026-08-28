AL West i MLB-së: Divizioni historikisht i dobët, por me rrezik në tetor
American League West po përjeton një periudhë të dobët dhe ka pak timon për lehtësim përveç një formë të mirë në tetor. Megjithë bilancet mediokre, një skuadër nga ky divisional do të jetë të paktën në postseason dhe atë hyrje e vetme mund të ketë ndikim historik; për shembull, San Diego Padres e 2005-ës fituan NL West me 82-80 dhe diferencë runesh -42.
Siç raporton Bleacher Report, të gjitha pesë skuadrat e AL West kishin bilanc negativ: Houston Astros 67-67 (−44), Texas Rangers 66-68 (−47), Seattle Mariners 64-70 (−57), Oakland Athletics 53-81 (−185) dhe Los Angeles Angels 52-82 (−75). Ky performancë e dobët shpjegon pjesërisht edhe rotacionin e drejtuesve në disa klube që nisën sezonin me pozicione të tjera.
Rënia e marrëdhënies së Mariners me këndvështrim ofensiv ka qenë thelbësore: nga një nga sulmet më të mira në 2025 ata ranë në fund të ligës në 2026. Zhbërja përfshin rënien e formës së Cal Raleigh dhe Julio Rodríguez; së bashku në 2025 kishin rreth 92 homerun dhe 13.8 rWAR, ndërsa me një muaj për të shkuar në 2026 ishin te 38 homerun dhe 3.1 rWAR. Për më tepër, bullpen-i ka qenë mes më të këqijve në ERA, dhe shtesat si Josh Naylor dhe Brendan Donovan nuk dhanë pritshmëritë. Tek skuadrat e tjera problemet janë më të dukshme: Astros vuajnë nga një rotacion i dëmtuar dhe ERA 5.14, Rangers kanë një sulm të ftohtë dhe asnjë nga titullarët e tyre nuk ka ERA nën 4.00, Athletics vuajnë me ERA-në më të lartë në ligë (5.48), ndërsa Angels kanë pikërisht kombinimin e një pitching të dobët dhe ofensive mesatare.
Megjithatë, mjafton që një ekip të ngrihet dhe situata mund të ndryshojë shpejt. Astros kanë treguar përmirësim që nga peripecitë e tyre të mes-sezonit dhe mbështeten ende tek fuqia e homerun-it (179 të deritanishme, e treta më shumë në MLB). Rangers kanë përmirësuar rendimentin që nga fundi i majit, me shifra ofensivash që ende tregojnë potencial (108 OPS+ në një moment), dhe pritet të rikuperojnë lojtarë si Josh Jung dhe Jack Leiter. Mariners, edhe pse të goditur, përfitojnë nga një kalendar i lehtë për pjesën e mbetur të sezonit—kundër skuadrave me fitore të ulëta—dhe kanë fituar tetë nga 13 ndeshjet e fundit, shenjë që një valë formë në shtator mund ti japë hov të madh.
Nëse do të përmbledhim: duket logjike që të mos prishet shansi i AL West, pasi një skuadër e vetme e nxehtë në tetor mund të arrijë më shumë sesa sugjerojnë statistikat gjatë sezonit. Bleacher Report vë në dukje se mungesa e një dominuesi të qartë në ligë hap mundësi për surpriza, dhe statistikat historike tregojnë se ekipe me më pak fitore shpeshherë kanë bërë rrugë të gjatë në postseason.
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