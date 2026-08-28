Eugenio Suárez dhe T.J. Friedl do të qëndrojnë te Cincinnati Reds pas kalimit në waivers
Cincinnati Reds vendosën që ditët e fundit të vendosnin në waivers dy veteranët e ekipit, duke u dhënë atyre mundësinë të gjenin një destinacion tjetër për pjesën e mbetur të sezonit.
Sipas Bleacher Report, Eugenio Suárez dhe T.J. Friedl kanë kaluar waivers dhe do të qëndrojnë në skuadër; lajmin për kalimin në waivers e bëri të ditur C. Trent Rosecrans i The Athletic.
Suárez i detyrohet klubit pak më pak se 3 milionë dollarë për pjesën e mbetur të sezonit. Ai kishte nënshkruar para sezonit një kontratë njëvjeçare 15 milionë dollarëshe për t’u rikthyer te Cincinnati, me një opsion të përbashkët 16 milionë dollarë për 2027. Deri tani këtë sezon, 35-vjeçari ka shënuar 19 homerun dhe 57 RBI në 103 ndeshje, duke regjistruar slash line .208/.295/.410; ai mungoi për rreth një muaj për shkak të një tendosjeje oblique. Fuqia mbetet pika e tij kryesore, por normat e larta të strikeout e kanë ndikuar mesataren e goditjeve.
Friedl është i paguar pak më shumë se 700,000 dollarë për pjesën e mbetur të sezonit dhe konsiderohet kandidat për non-tender ndërsa afrohet viti i dytë i tij në arbitrazh. Përqindjet e tij këtë sezon janë të dobëta (.158/.242/.234 në 75 ndeshje), përfshirë edhe një periudhë 0-for-30, por ai ka qëndruar i qëndrueshëm në defensivë duke luajtur qendër dhe fushën e majtë. Performanca e tij në goditje i ka kushtuar vendin titullar, me J.J. Bleday, Dane Myers dhe më së fundi Hector Rodriguez që kanë marrë më shumë minuta në dalje.
Në të njëjtën ditë Suárez goditi një grand slam që ndihmoi Reds të realizonin një rikthim historik për fitoren 10-9 ndaj San Francisco Giants. Fitoret lënë skuadrën në 63-71, nëntë ndeshje prapa për një vend Wild Card në Ligën Kombëtare dhe 19.5 ndeshje prapa në NL Central. Me kalimin e waivers të konfirmuar, të dy lojtarët do të mbeten në Cincinnati, siç raporton Bleacher Report.
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