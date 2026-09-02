Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 02 September 2026
S&P 500 7,671 ▲0.52%
DOW 53,091 ▲0.61%
NASDAQ 26,217 ▲0.45%
NAFTA 90.94 ▲0.8%
ARI 4,430 ▲0.75%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
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S&P 500 7,671 ▲0.52 % DOW 53,091 ▲0.61 % NASDAQ 26,217 ▲0.45 % NAFTA 90.94 ▲0.8 % ARI 4,430 ▲0.75 % S&P 500 7,671 ▲0.52 % DOW 53,091 ▲0.61 % NASDAQ 26,217 ▲0.45 % NAFTA 90.94 ▲0.8 % ARI 4,430 ▲0.75 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
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