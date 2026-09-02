💱 VALUTAT
EUR/USD
1.1594
EUR/GBP
0.8572
EUR/CHF
0.9408
EUR/ALL
92.2905
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3276
EUR/TRY
55.9776
EUR/JPY
185.64
EUR/CAD
1.6104
EUR/USD
1.1594
EUR/GBP
0.8572
EUR/CHF
0.9408
EUR/ALL
92.2905
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3276
EUR/TRY
55.9776
EUR/JPY
185.64
EUR/CAD
1.6104
₿ CRYPTO
BTC
$77,236
▼ -0.11%
ETH
$2,388
▼ -1.26%
XRP
$1.3455
▼ -1.07%
SOL
$99.3000
▼ -0.66%
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.