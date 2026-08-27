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Sporti

Alvarez nuk stërvitet për ditën e dytë radhazi, Atlético insiston: Nuk do të ketë kurrë negociata me Barçën!

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“Disa mund të mashtrojnë shumë njerëz për një kohë të gjatë, por është e pamundur t’i mashtrosh të gjithë njerëzit gjatë gjithë kohës”. Vetëm pak minuta më parë klubi madrilen ka bërë publike deklaratën e radhës të ashpër karshi lojtarit të vet dhe Barcelonës. Edhe ditën e sotme Julian Alvarez nuk u stërvit me grupin pasi ka thënë se është i dëmtuar duke prishur plotësisht raportin me klubin e tij.

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve janë të vetëdijshëm se “Atlético de Madrid është i hapur për negociata normale transferimi, por gjithmonë në një mënyrë etike dhe profesionale dhe me respekt midis klubeve. Ne mbështesim plotësisht qëndrimin e komunikuar më parë nga klubi se FC Barcelona nuk i ka përmbushur këto kërkesa dhe, si pasojë, nuk ka pasur dhe nuk do të ketë negociata me ta në lidhje me transferimin e Julián Álvarez”. A.V.

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