Artistët e skenës do të marrin pagesë nga shteti para daljes në pension, ja kategoritë që përfitojnë
Balerinët, valltarët, akrobatët dhe këngëtarët e skenës pritet të përfitojnë mbështetje financiare nga shteti pas ndërprerjes së aktivitetit dhe deri në daljen në pension.
Për balerinët, valltarët dhe akrobatët, skema nis në moshën 47 vjeç, me të paktën 15 vite aktivitet skenik dhe 15 vite sigurime shoqërore. Për këngëtarët lirikë dhe koristët, mosha është 57 vjeç, ndërsa kërkohen të paktën 20 vite aktivitet skenik dhe, në rastin e koristëve, 25 vite sigurime.
Për pesë vitet e para, artistët do të marrin 70 për qind të pagës bruto të muajit të fundit të punës. Pas kësaj periudhe, përfitimi do të jetë 50 për qind e pagës neto të referencës për profesionin.
Skema do të financohet nga Buxheti i Shtetit, i cili do të mbulojë edhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore të përfituesve. Në vitin e parë, kostoja e parashikuar është 36.06 milionë lekë.
Projektligji parashikohet të hyjë në fuqi më 1 janar 2027, ndërsa detajet e zbatimit do të përcaktohen me vendime të Këshillit të Ministrave.
Kriteret dhe masat e përfitimit janë përcaktuar në relacionin shpjegues të projektligjit. Kostoja e vitit të parë parashikohet në 36.06 milionë lekë.
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