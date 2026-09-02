Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 02 September 2026
S&P 500 7,671 ▲0.52%
DOW 53,091 ▲0.61%
NASDAQ 26,217 ▲0.45%
NAFTA 90.94 ▲0.8%
ARI 4,430 ▲0.75%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,236 ▼ -0.11% ETH $2,388 ▼ -1.26% XRP $1.3455 ▼ -1.07% SOL $99.3000 ▼ -0.66%
S&P 500 7,671 ▲0.52 % DOW 53,091 ▲0.61 % NASDAQ 26,217 ▲0.45 % NAFTA 90.94 ▲0.8 % ARI 4,430 ▲0.75 % S&P 500 7,671 ▲0.52 % DOW 53,091 ▲0.61 % NASDAQ 26,217 ▲0.45 % NAFTA 90.94 ▲0.8 % ARI 4,430 ▲0.75 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
Rey Manaj shpërthen me dopietë, sulmuesi kuqezi i jep skuadrës pikën në barazimin 2-2 SHBA – Ligj i ri në Nju Jork: Asnjë klient nuk mund të refuzohet për tipin e flokëve Inteligjenca artificiale nuk do të përdoret më në shkollat fillore të New Yorkut Kanceri i gjirit: Inteligjenca artificiale mund të parashikojë ecurinë e tumorit Aleanca për Shqiptarët: Vlen, ku jeni tani?
Menu
Ekonomia

Artistët e skenës do të marrin pagesë nga shteti para daljes në pension, ja kategoritë që përfitojnë

· 2 min lexim

Balerinët, valltarët, akrobatët dhe këngëtarët e skenës pritet të përfitojnë mbështetje financiare nga shteti pas ndërprerjes së aktivitetit dhe deri në daljen në pension.

Për balerinët, valltarët dhe akrobatët, skema nis në moshën 47 vjeç, me të paktën 15 vite aktivitet skenik dhe 15 vite sigurime shoqërore. Për këngëtarët lirikë dhe koristët, mosha është 57 vjeç, ndërsa kërkohen të paktën 20 vite aktivitet skenik dhe, në rastin e koristëve, 25 vite sigurime.

Për pesë vitet e para, artistët do të marrin 70 për qind të pagës bruto të muajit të fundit të punës. Pas kësaj periudhe, përfitimi do të jetë 50 për qind e pagës neto të referencës për profesionin.

Skema do të financohet nga Buxheti i Shtetit, i cili do të mbulojë edhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore të përfituesve. Në vitin e parë, kostoja e parashikuar është 36.06 milionë lekë.

Projektligji parashikohet të hyjë në fuqi më 1 janar 2027, ndërsa detajet e zbatimit do të përcaktohen me vendime të Këshillit të Ministrave.

Kriteret dhe masat e përfitimit janë përcaktuar në relacionin shpjegues të projektligjit. Kostoja e vitit të parë parashikohet në 36.06 milionë lekë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu