Këmbimi valutor 30 gusht/ Me sa blihen e shiten monedhat kryesore
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet sot me 79.2 lekë dhe do shitet me 80.2 lekë.
Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 92 ekë dhe do shitet me 92.8 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 97.8 lekë dhe do shitet me 99 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 107 lekë dhe do shitet me 108 lekë.
Tema: kryesore
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