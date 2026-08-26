“Besojmë në pafajësinë e tyre”, Kurti flet për ish-krerët e UÇK-së në Hagë
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka folur edhe për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), të cilët po përballen me proces gjyqësor në Hagë, duke shprehur bindjen e tij në pafajësinë e tyre.
Kurti ka thënë se lufta e UÇK-së ishte luftë e drejtë çlirimtare dhe se, sipas tij, asnjë proces gjyqësor nuk mund ta dëmtojë apo njollosë atë.
“Lufta çlirimtare e popullit të Kosovës, bartëse dhe organizatore e së cilës ishte UÇK-ja, është luftë e drejtë çlirimtare dhe nuk ka proces gjyqësor, as në vend e as jashtë tij, që mund ta njollosë UÇK-në. Shpresojmë më të mirën dhe dëshirojmë të na kthehen në Kosovë të lirë. Besojmë në pafajësinë e tyre”, ka deklaruar Kurti.
Ai gjithashtu ka theksuar se procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë nuk ndërlidhet me negociatat politike ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të vendit.
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