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Bie ‘gongu’ i merkatos, Manchester City bën çmendurinë orën e fundit: 220 mln euro për dy lojtarë, ble Enzo Fernandez

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Manchester City

Manchester City “tërbohet” në ditën e fundit të merkatos, me “qytetarët” që vënë në jetë dy goditje të fuqishme, Enzo Fernandez dhe Ndiaye: 220 milionë euro për 2 lojtarë.

“Sheikët” e Man.City “thyejnë arkën” e klubit duke i vendosur në dispozicion trajnerit Enzo Marseca dy përforcime luksi.

Pa diskutim blerja rekord, më e rëndësishme është ajo e Enzo Ferandez, me mesfushorin argjentinas që bëri gjithçka për t’u bashkuar me ish trajnerin e tij. 150 milionë euro i kushtoi Man. City kartoni i Enzo Fernandez, me mesfushorin që firmosi një kontratë deri në vitin 2031:

“Jam shumë i lumtur që ndodhem këtu. Man.City është klubi më fitues në Angli në vitet e fundit. Çdo lojtar dëshiron të jetë pjesë e këtij ekipi. Dua të ndihmojë Man.City të vijojë të fitojë trofe. Unë dua të vijoj të përmirësohem. Të gjithë trajnerët që kanë punuar me mua e dinë se sa stërvitem, ky mentalitet nuk ndryshon”, u shpreh Enzo Fernandez gjatë prezantimit të tij.

Nëse për Enzo Fernandez ishte e pritshme, pasi ishte një kërkesë specifike e trajnerin të ri, Man.City befasoi pak orë më pas duke bërë zyrtare edhe transferimin e Iliman Ndiaye nga Everton. Sulmuesi senegalez i kushtoi “qytetarëve” 70 milionë euro, ndërsa firmosi një kontratë 5-vjeçare.

Pjesë e kësaj marrëveshje ishte edhe transferimi i Jack Grealish, me mesfushorin anglez që do të qëndrojë te Everton edhe një tjetër vit në formë huazimi.

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