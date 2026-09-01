Chicago Fire firmos mbrojtësin norvegjez Andreas Hanche-Olsen
Chicago Fire kanë finalizuar marrëveshjen për mbrojtësin norvegjez Andreas Hanche-Olsen, i cili vjen nga ekipi gjerman Mainz 05. 29-vjeçari nënshkroi kontratë që e mban te klubi deri në sezonin 2030-31 të MLS dhe pritet të shtojë përvojë në repartin defensiv.
Siç raporton mlssoccer, Hanche-Olsen ka një dekadë përvojë në futbollin evropian, me kalime te Stabæk në Norvegji, Gent në Belgjikë dhe Mainz në Gjermani. Gjatë karrierës së tij ka regjistruar 311 ndeshje, 12 gola dhe 10 asistime, dhe me kombëtaren e Norvegjisë ka 22 paraqitje dhe 2 asistime që nga debutimi në 2021.
Trajneri dhe drejtori sportiv Gregg Berhalter vlerësoi përvojën, profesionalizmin dhe tiparet udhëheqëse të Hanche-Olsen, duke thënë se këto cilësi do ta bëjnë atë një shtesë të rëndësishme për skuadrën. Chicago Fire momentalisht zë vendin e tretë në Konferencën Lindore me 37 pikë dhe janë në rrugë për t’u kualifikuar përsëri në Playoff; Sipas mlssoccer, klubit i shërben si përforcim strategjik.
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