Dallas Cowboys, kandidatët e vërtetë për Super Bowl 2026; tre skuadra që mund të jenë të mbivlerësuara
Dallas Cowboys duken të përgatitur për një rikthim serioz në garën për titullin e 2026-s. Qendra e ekipit mbetet Dak Prescott, i cili ka treguar qëndrueshmëri dhe efikasitet: në dy nga tre sezonet e fundit ka qenë udhëheqës për pasime të përfunduara, regjistroi 36 pasime për touchdown në 2023 dhe ka kaluar mbi 4,000 jardë në katër sezonet e shëndosha që nga 2019. Me Brian Schottenheimer të promovuar në krye të stolit në 2025, Prescott ka pasur shifra të larta të përqindjes së përfundimeve dhe të një raporti pozitiv TD‑INT që i bën ata një kërcënim të vërtetë ofensiv.
Siç raporton nfl, pjesa sulmuese e Cowboys është marrë formë në 2025: George Pickens u shndërrua në një prodhues fitimprurës me 93 kapje, 1,429 jardë dhe 9 touchdown, duke ndarë skenën me CeeDee Lamb dhe të njëjtën kohë duke përforcuar linjën e sulmit dhe sistemin e pasimit me Jake Ferguson. Konceptet e kapjes dhe rrëshkitjes, së bashku me një sulm tokësor të fuqishëm nën drejtimin e Javonte Williams, u dhanë Dallasit mundësinë të kontrollonte ndeshjet dhe të alternonte midis sulmit të fuqishëm në tokë dhe goditjeve të mëdha në ajër.
Në anën e mbrojtjes, Christian Parker po ndërton një njësi më të shëndetshme dhe më dinamike. Pas largimit të disa koordinatorëve të mëparshëm, Cowboys afrojnë përforcime në vijën e parë — përfshirë tregtinë për Rashan Gary dhe nënshkrimin e Von Miller — dhe kanë brenda ekipi emra si Quinnen Williams dhe Kenny Clark, plus një rotacion presioni me lojtarë të rinj dhe eksperiencë. Shtimi i zemrës sulmuese dhe dyshimet taktike që sjell Parker mund t’u japin kundërshtarëve vështirësi në përballje me kombinimin e një sulmi të fuqishëm dhe një mbrojtjeje të përmirësuar.
Megjithatë, ka skuadra që duken të mbivlerësuara për momentin. Green Bay Packers, pavarësisht pritshmërive në Titletown, paraqesin boshllëqe në pozicione kyçe si gardhi i djathtë dhe WR1, ndërsa statusi i Josh Jacobs mbetet i papërcaktuar pas problemeve jashtë fushës dhe pyetje ngelen rreth rikuperimit të Tucker Kraft pas dëmtimit të ligamentit.
Los Angeles Chargers vazhdojnë të kenë dilema në performancën e play-off: Justin Herbert ka statistika të dobëta në tre paraqitjet e tij në postseason dhe prania e një plani të ri lojtarish nën drejtimin e Mike McDaniel kërkon kohë për t’u provuar. Nga ana tjetër, largimi i Jesse Minter nga stafi mbrojtës krijon pasiguri për implementimin e skemave të reja nga koordinatorë me përvojë të kufizuar në nivelin e lartë.
Buffalo Bills rrezikojnë të bien nën presionin e pritshmërive pas ndryshimeve në stolin udhëheqës. Emërimi i Joe Brady si trajner kryesor e vendos ekipin në një situatë “Super Bowl ose dështim”, ndërsa ai duhet të gjejë mënyra për t’i sjellë ekipit një ofensivë më të barabartë rreth Josh Allen që të funksionojë edhe kur ylli i skuadrës nuk dominon ndeshjen.
Si përmbledhje, faktorët që bëjnë Dallas një kandidat real për 2026 janë kombinimi i një përvoja të lartë të quarterbacks, një sulmi që prodhon lojëra të mëdha dhe përforcime të dukshme në mbrojtje; dhe këto ndryshime nuk kalojnë pa u vënë re nga nfl në analizat e sezonit të ardhshëm. Në krahun tjetër, Green Bay, Chargers dhe Bills kanë elementë që mund t’i pengojnë të përmbushin pritshmëritë e larta në janar.
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