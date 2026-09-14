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Bota

Danimarka: Shpresojmë për një rrugë paqësore përpara me SHBA-në për Arktikun dhe Groenlandën

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Kryeministrja daneze, Mette Frederiksen tha të hënën se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Danimarka të gjejnë një rrugë përpara në mënyrë paqësore në rajonin e Arktikut, përfshirë Groenlandën, një territor danez i vetëqeverisur.

Presidenti i SHBA-së, Trump shkaktoi një krizë në lidhjet SHBA-Evropë dhe trazira brenda aleancës ushtarake transatlantike të NATO-s këtë vit, kur ai shtoi kërkesat e tij që SHBA-të të kontrollojnë Groenlandën, duke argumentuar se Danimarka nuk mund ta mbronte atë.

“Jam mjaft optimist se mund të gjejmë një rrugë dhe mendoj se tashmë shohim disa shenja dhe sinjale shumë të qarta…shpresa ime është që të gjejmë një rrugë përpara në mënyrë paqësore”, tha Frederiksen pas një takimi të udhëheqësve dhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian në Finlandën veriore.

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