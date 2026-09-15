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15 Sht 2026
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Mali i Zi

Dëgjesë publike në Gjykatën Kushtetuese: A mund ta kushtëzojë shteti kopshtin me vaksinimin e detyrueshëm?

Gjykata Kushtetuese e Malit të Zi po zhvillon sot dëgjesë publike për kushtetutshmërinë e masës që e kushtëzon qëndrimin e fëmijëve në kopshte me vaksinimin e detyrueshëm; Ministria e Shëndetësisë paraqiti të dhëna të reja për rritjen e mbulimit me vaksina.

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Në Gjykatën Kushtetuese të Malit të Zi po zhvillohet sot një dëgjesë publike që mund të vendosë një precedent të rëndësishëm: a mundet shteti ta kushtëzojë regjistrimin dhe frekuentimin e kopshtit me vaksinimin e detyrueshëm të fëmijës? Çështja ka ndarë opinionin publik, mes atyre që e shohin masën si të justifikuar për mbrojtjen e shëndetit publik dhe atyre që e konsiderojnë cenim të të drejtave të fëmijës dhe të prindërve.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Snežana Armenko, theksoi se gjykata nuk e vë në dyshim rëndësinë historike dhe mjekësore të imunizimit. Por, sipas saj, pyetja kushtetuese është nëse refuzimi i regjistrimit në kopsht, kur prindërit nuk e vaksinojnë fëmijën, është një masë proporcionale. Kërkohet, tha ajo, një balancë e kujdesshme mes të drejtës individuale për shëndet dhe interesit të komunitetit.

Në dëgjesë foli edhe drejtoresha e përgjithshme e Drejtoratit për Shëndet Publik në Ministrinë e Shëndetësisë, Jelica Krsmanović, e cila theksoi se qëllimi i masave është veprimi parandalues, e jo pritja e shpërthimit të epidemisë së fruthit. Ajo paraqiti të dhëna të reja: nga 1 gushti deri më 12 shtator janë dhënë 5.113 doza me komponentin DPT, ndërsa doza e parë e vaksinës MMR është dhënë 3.668 herë — dyfish më shumë se në shtatë muajt e mëparshëm. Te fëmijët e lindur në vitin 2024, mbulimi me vaksina është rritur nga 13,2% në 33,5%.

Krsmanović tha gjithashtu se ministria po përpiqet të identifikojë se cilët pediatër dhe në cilat institucione shëndetësore zhvillojnë fushata negative kundër vaksinimit, megjithëse, sipas saj, nuk ka informacion të saktë se kush janë ata. Ajo njoftoi se do të vazhdojnë edukimet edhe për komunikimin e pediatrëve me prindërit.

Gjatë dëgjesës, gjyqtari Nikola Mugoša tha se detyra e Gjykatës Kushtetuese sot është të peshojë mes dy të drejtave: të drejtës për shëndet dhe të drejtës për jetë private, të garantuar nga neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ndërkohë, para gjykatës po mbahet një protestë e prindërve me moton "Fëmijët kanë të drejtë për kopsht. Prindërit kanë të drejtë për zgjedhje". Nismëtarë të kontestimit të kushtetutshmërisë janë organizatat joqeveritare "Udruženje Roditelji" dhe "Alternativa Crna Gora", ndërsa mendime profesionale në proces japin edhe ekspertë të UNICEF-it dhe OBSH-së.

Burimi: Vijesti

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