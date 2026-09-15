Ministria i kërkon Kuvendit të Mojkovcit informacion për seancën e dështuar: Deliqit i përfundon mandati me fuqinë e ligjit, paralajmërohet komisioneri
Ministria e Administratës Publike (MJU), e drejtuar nga ministri Maraš Dukaj, i dërgoi dje Kuvendit të Komunës së Mojkovcit kërkesë për dhënien e informacionit lidhur me mbajtjen e seancës së djeshme të Kuvendit Komunal. Në njoftimin e ministrisë thuhet se “pas përcaktimit të gjendjes faktike, Ministria do të veprojë sipas Ligjit për vetëqeverisjen lokale”.
Në seancën e djeshme në Mojkovac nuk u arrit kuorumi për konstatimin e përfundimit të mandatit të kryetarit të komunës Vesko Deliq. Në seancë nuk morën pjesë këshilltarët e mazhorancës qeverisëse, të cilët e bojkotuan atë.
MJU i referohet vendimit të formës së prerë me të cilin Deliq, funksionar i NSD-së, u dënua me burgim me kusht për keqpërdorim të detyrës zyrtare, pasi katër vjet më parë kishte emëruar në mënyrë të paligjshme shefin e Policisë Komunale dhe shefin e Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit në Mojkovac.
Sipas ministrisë, mandati i kryetarit të komunës përfundon me fuqinë e ligjit ditën e formës së prerë të vendimit, e prej atëherë nisin afatet për zgjedhjen e kryetarit të ri. Ministria u rekomandoi Kuvendit që sa më shpejt të sigurojë vendimet e Gjykatës së Lartë në Podgoricë dhe të Gjykatës së Apelit, të përcaktojë datën e formës së prerë dhe të nxjerrë aktin për konstatimin e përfundimit të mandatit.
Kryetari i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë nga forma e prerë e vendimit. Ministria paralajmëroi se nëse ai nuk zgjidhet brenda këtij afati, Kuvendi mund të shkurtojë mandatin e vet dhe Qeveria e Malit të Zi emëron komisioner, i cili do ta ushtrojë funksionin deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.
Deliq ndërkohë i ka kërkuar Ministrisë pezullimin e procedurës, duke pretenduar se dënimi me kusht nuk mund të jetë bazë për përfundimin e funksionit të tij.
Burimi: Vijesti
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