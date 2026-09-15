Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 103.32 ▲1.9%
ARI 4,315 ▼0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,052 ▼ -1.19% ETH $2,480 ▼ -1.5% XRP $1.4014 ▲ +0.03% SOL $100.9900 ▼ -0.95%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 103.32 ▲1.9 % ARI 4,315 ▼0.85 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 103.32 ▲1.9 % ARI 4,315 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Në qeli prej 2024-ës, lihet në burg ish-presidenti Meta Vendimi për Veliajn/ Avokati: Do përdorim çdo mjet juridik, nuk mund ta mundin politikisht përmes ‘lawfare’-it Ofensiva e re ukrainase në veri të Doneckut: korpusi i tretë i ushtrisë rimerr 85 km² nga forcat ruse Ministria i kërkon Kuvendit të Mojkovcit informacion për seancën e dështuar: Deliqit i përfundon mandati me fuqinë e ligjit, paralajmërohet komisioneri Ministrat e Jashtëm të Afrikës Lindore mblidhen në Xhibuti për krizën në Detin e Kuq dhe Bab al-Mandebin
Menu
Mali i Zi

Ministria i kërkon Kuvendit të Mojkovcit informacion për seancën e dështuar: Deliqit i përfundon mandati me fuqinë e ligjit, paralajmërohet komisioneri

· 2 min lexim
Ministri Maraš Dukaj – Ministria e Administratës Publike kërkon informacion nga Kuvendi i Mojkovcit

Ministria e Administratës Publike (MJU), e drejtuar nga ministri Maraš Dukaj, i dërgoi dje Kuvendit të Komunës së Mojkovcit kërkesë për dhënien e informacionit lidhur me mbajtjen e seancës së djeshme të Kuvendit Komunal. Në njoftimin e ministrisë thuhet se “pas përcaktimit të gjendjes faktike, Ministria do të veprojë sipas Ligjit për vetëqeverisjen lokale”.

Në seancën e djeshme në Mojkovac nuk u arrit kuorumi për konstatimin e përfundimit të mandatit të kryetarit të komunës Vesko Deliq. Në seancë nuk morën pjesë këshilltarët e mazhorancës qeverisëse, të cilët e bojkotuan atë.

MJU i referohet vendimit të formës së prerë me të cilin Deliq, funksionar i NSD-së, u dënua me burgim me kusht për keqpërdorim të detyrës zyrtare, pasi katër vjet më parë kishte emëruar në mënyrë të paligjshme shefin e Policisë Komunale dhe shefin e Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit në Mojkovac.

Sipas ministrisë, mandati i kryetarit të komunës përfundon me fuqinë e ligjit ditën e formës së prerë të vendimit, e prej atëherë nisin afatet për zgjedhjen e kryetarit të ri. Ministria u rekomandoi Kuvendit që sa më shpejt të sigurojë vendimet e Gjykatës së Lartë në Podgoricë dhe të Gjykatës së Apelit, të përcaktojë datën e formës së prerë dhe të nxjerrë aktin për konstatimin e përfundimit të mandatit.

Kryetari i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë nga forma e prerë e vendimit. Ministria paralajmëroi se nëse ai nuk zgjidhet brenda këtij afati, Kuvendi mund të shkurtojë mandatin e vet dhe Qeveria e Malit të Zi emëron komisioner, i cili do ta ushtrojë funksionin deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.

Deliq ndërkohë i ka kërkuar Ministrisë pezullimin e procedurës, duke pretenduar se dënimi me kusht nuk mund të jetë bazë për përfundimin e funksionit të tij.

Burimi: Vijesti

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu