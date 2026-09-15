Dy ish-policë malazezë zbuluan se ishin nën përgjim: Një “Enis” ua tregoi, shkruan Vijesti
Analiza e përgjimeve Sky tregon se ish-specialët Marinko Banović dhe Vladimir Bajčeta mësuan në nëntor 2020 se ishin në masa mbikëqyrjeje — disa javë pas vrasjes së dyfishtë në Veruša.
Ish-policët specialë malazezë Marinko Banović dhe Vladimir Bajčeta mësuan në fund të vitit 2020 se ishin vënë nën masa të fshehta mbikëqyrjeje, shkruan portali malazez Vijesti, duke iu referuar analizës së komunikimeve të tyre në aplikacionin e enkriptuar Sky.
Sipas Vijesti-t, lajmin ua dha një person i quajtur vetëm “Enis”. Media malazeze nuk ka konfirmuar nëse bëhet fjalë për ndihmësin e atëhershëm të drejtorit të Policisë, Enis Baković, dhe ka kërkuar përgjigje nga Prokuroria Speciale e Shtetit (SDT).
Paralajmërimi erdhi më 6 nëntor 2020 përmes një kum bari — një mesazh i shkruar nga Sky pin-i DLSROP. Analiza e Vijesti-t tregon se nga ai pin shkruante pikërisht Banovići. Në mesazhet e shkëmbyera, dyshja fliste për kokainë dhe për strategjinë e mbrojtjes së tyre.
Zbulimi erdhi vetëm disa javë pas vrasjes së dyfishtë në Veruša, ku më 17 tetor 2020 u likuiduan Nemanja Prelević (28) dhe Danilo Peković (20). Marko Zekić, i dënuar me 40 vjet burg për vrasjen e dyfishtë dhe aktualisht i arratisur, sipas provave të siguruara nga Franca kishte vendosur ta vriste Prelevićin pas një sherri në lokalin “Garden” në City Kvart më 5 gusht 2020.
Banovići ishte përjashtuar nga policia malazeze pas arrestimit të tij në Beograd në vitin 2002, kur u kap me 17 kilogramë marihuanë. Bajčeta, ndërkaq, e kishte lënë policinë më shumë se një dekadë më parë.
Burimi: Vijesti
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