Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,591 ▼0.38%
DOW 52,053 ▼0.7%
NASDAQ 26,023 ▼0.62%
NAFTA 105.92 ▲4.47%
ARI 4,337 ▼0.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,488 ▼ -3.01% ETH $2,425 ▼ -4.31% XRP $1.3905 ▼ -2.23% SOL $99.2800 ▼ -3.37%
S&P 500 7,591 ▼0.38 % DOW 52,053 ▼0.7 % NASDAQ 26,023 ▼0.62 % NAFTA 105.92 ▲4.47 % ARI 4,337 ▼0.33 % S&P 500 7,591 ▼0.38 % DOW 52,053 ▼0.7 % NASDAQ 26,023 ▼0.62 % NAFTA 105.92 ▲4.47 % ARI 4,337 ▼0.33 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Kurti emëron 27 zëvendësministra, këta janë emrat Zelenski: Ukraina testoi me sukses dronin e ri kundër dronëve reaktivë rusë Shahed Koalicioni ‘Narodna Srbija’ tërhiqet nga gara zgjedhore dhe mbështet Listën Studentore Adana Kebab turk — shish kebab pikant nga jugu i Turqisë Bjellorusia nis stërvitje ushtarake “mbrojtëse” pranë kufijve me Poloninë dhe Lituaninë
Menu
Mali i Zi

Dy ish-policë malazezë zbuluan se ishin nën përgjim: Një “Enis” ua tregoi, shkruan Vijesti

Analiza e përgjimeve Sky tregon se ish-specialët Marinko Banović dhe Vladimir Bajčeta mësuan në nëntor 2020 se ishin në masa mbikëqyrjeje — disa javë pas vrasjes së dyfishtë në Veruša.

· 2 min lexim
Vladimir Bajčeta duke u dërguar në Gjykatën e Lartë në Podgoricë (Foto: Risto Božović/Vijesti)

Ish-policët specialë malazezë Marinko Banović dhe Vladimir Bajčeta mësuan në fund të vitit 2020 se ishin vënë nën masa të fshehta mbikëqyrjeje, shkruan portali malazez Vijesti, duke iu referuar analizës së komunikimeve të tyre në aplikacionin e enkriptuar Sky.

Sipas Vijesti-t, lajmin ua dha një person i quajtur vetëm “Enis”. Media malazeze nuk ka konfirmuar nëse bëhet fjalë për ndihmësin e atëhershëm të drejtorit të Policisë, Enis Baković, dhe ka kërkuar përgjigje nga Prokuroria Speciale e Shtetit (SDT).

Paralajmërimi erdhi më 6 nëntor 2020 përmes një kum bari — një mesazh i shkruar nga Sky pin-i DLSROP. Analiza e Vijesti-t tregon se nga ai pin shkruante pikërisht Banovići. Në mesazhet e shkëmbyera, dyshja fliste për kokainë dhe për strategjinë e mbrojtjes së tyre.

Zbulimi erdhi vetëm disa javë pas vrasjes së dyfishtë në Veruša, ku më 17 tetor 2020 u likuiduan Nemanja Prelević (28) dhe Danilo Peković (20). Marko Zekić, i dënuar me 40 vjet burg për vrasjen e dyfishtë dhe aktualisht i arratisur, sipas provave të siguruara nga Franca kishte vendosur ta vriste Prelevićin pas një sherri në lokalin “Garden” në City Kvart më 5 gusht 2020.

Banovići ishte përjashtuar nga policia malazeze pas arrestimit të tij në Beograd në vitin 2002, kur u kap me 17 kilogramë marihuanë. Bajčeta, ndërkaq, e kishte lënë policinë më shumë se një dekadë më parë.

Vladimir Bajčeta duke u dërguar në Gjykatën e Lartë në Podgoricë
Vladimir Bajčeta duke u dërguar në Gjykatën e Lartë në Podgoricë (Foto: Risto Božović/Vijesti)

Burimi: Vijesti

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu