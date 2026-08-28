E ardhmja e kombëtares së SHBA-së shfaqet në përballjen Red Bull New York–Philadelphia Union
Në ndeshjen e së shtunës në Sports Illustrated Stadium, disa nga talentet më premtuese të MLS do të jenë në qendër të vëmendjes kur Red Bull New York presin rivalët e I-95, Philadelphia Union. Përballja është një duel kyç i Konferencës Lindore dhe nxjerr në pah lojtarë si Cavan Sullivan, Neil Pierre, Julian Hall dhe Adri Mehmeti, të cilët vijnë nga akademitë e klubeve dhe mund të jenë tregues të së ardhmes së ekipit kombëtar amerikan.
Siç raporton mlssoccer, rinovimi i kontratës së Mauricio Pochettino si trajner i kombëtares deri në 2030 ka ndezur diskutime se kjo gjeneratë lojtarësh e ka tërhequr vëmendjen e stafit teknik; analistët vlerësojnë se të rinjtë mund t’i japin kombëtares thellinë që iu mungoi në Kupën e Botës.
Cavan Sullivan ka fituar shumë vëmendje, veçanërisht pas thyerjes së rekordit të mëparshëm të lojtarit më të ri të aktivizuar në një ligë kryesore në 2024, dhe tani po zhvillohet në një lojtar vendimtar për Union. Neil Pierre, qendërmbrojtësi 18-vjeçar, spikat për forcën, lartësinë dhe zhvillimin ajror; përformanca e tij kundër Inter Miami i ka rritur interesimet evropiane. Julian Hall është goleadori kryesor i Red Bulls këtë sezon dhe sapo ka nënshkruar kontratë të re, ndërsa Adri Mehmeti shihet si një mesfushor me vizion dhe maturi, i promovuar shpejt në skuadrën e parë dhe me potencial të lartë për rolin e organizatorit të lojës.
Në planin ndërkombëtar, Olimpiada e Los Angeles 2028 dhe përgatitjet për Kupën e Botës 2030 janë faktorë të rëndësishëm për karrierën e këtyre të rinjve. Turneu olimpik U-23 mund t’u japë atyre përvojën e nevojshme në një kornizë kombëtare, ndërsa stafi teknik do të duhet të peshojë mes fitores së eksperiencës së menjëhershme dhe ndërtimit afatgjatë të skuadrës së madhe.
Në përfundim, Sipas mlssoccer, pritet që Pochettino dhe stafi i tij të përdorin dritaren e ndeshjeve miqësore dhe mundësinë e Olimpiadës si hap përgatitor për të integruar gradualisht këta lojtarë, duke i parë ata si pjesë të mundshme të bërthamës së kombëtares në vitet e ardhshme.
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