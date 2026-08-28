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Ekonomia

Inter Miami emëron një trajner të ri, Kily González

· 2 min lexim

Inter Miami CF ka emëruar Cristian “Kily” González si trajner të skuadrës, njoftoi klubi. 52-vjeçari do të zëvendësojë zyrtarisht ish-shokun e kombëtares Javier Mascherano, i cili u largua nga klubi në prill. Përkohësisht, Guillermo Hoyos do të mbajë drejtimin e ekipit deri në ardhjen e González dhe stafit të tij.

Siç raporton mlssoccer, González vjen me rreth pesë vjet përvojë si trajner në Argjentinë, më së fundit në Club Atlético Platense gjatë sezonit 2025 të Primera División. Ai nisi karrierën e tij si trajner i skuadrës së parë te klubi i fëmijërisë, Rosario Central (2020–2022), dhe më pas drejtoi Unión Santa Fe midis 2023 dhe 2025.

Si futbollist, González ka luajtur për Rosario Central, Boca Juniors, Real Zaragoza, Valencia dhe Inter Milan. Ai përfaqësoi Argjentinën në Kampionatin Botëror të FIFA-s 2002 dhe ishte pjesë e skuadrës që fitoi medaljen e artë në Lojërat Olimpike 2004.

González merr drejtimin e një skuadre të pasur me emra të mëdhenj: Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul dhe Casemiro. Që nga ardhja e Messit verën e 2023, Inter Miami ka fituar Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield të MLS 2024 dhe MLS Cup 2025. Messi, i dyfishtë MVP i Landon Donovan për vitet 2024 dhe 2025, ka shënuar 14 gola dhe ka dhënë 9 asistime këtë sezon, ndërsa së bashku me De Paul e çuan Argjentinën në finalen e Kupës së Botës 2026. Miami aktualisht renditet e dyta në Konferencën Lindore me 39 pikë dhe synon të bëhet skuadra e parë që mbron titullin e MLS Cup që nga LA Galaxy në 2011–12.

Detajet e emërimit dhe informacionet e tjera janë bërë të ditura nga mlssoccer.

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