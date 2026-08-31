E pazakontë për Mario Mitajn, mbrojtësi i Kombëtares shqiptare nuk merr asnjë minutë në ndeshjen e dytë radhazi në Seri
Mario Mitaj po përjeton një nisje të pazakontë te Genoa, vetëm pak javë pasi iu bashkua klubit italian.
Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare nuk është aktivizuar ende në kampionat, duke e parë nga stoli edhe ndeshjen e dytë radhazi.
Mitaj ishte në stol në sfidën e parë të sezonit ndaj Napolit, të cilën Genoa e humbi 0-2, por nuk u aktivizua në asnjë moment. E njëjta situatë u përsërit edhe këtë mbrëmje ndaj Lazios, ku mbrojtësi kuqezi sërish mbeti mes zëvendësuesve dhe nuk mori asnjë minutë.
Genoa pësoi një tjetër humbje, këtë herë me rezultatin minimal 1-0 në transfertë ndaj Lazios, duke e nisur kampionatin me dy disfata.
Situata është disi befasuese për Mitajn, pasi Genoa e afroi gjatë merkatos së kësaj vere, me mbrojtësin shqiptar që shihej si një alternativë për krahun e majtë.
Në ndeshjen ndaj Lazios, emri i Mitajt ishte në listën e zëvendësuesve, por trajneri Daniele De Rossi nuk vendosi ta hedhë në fushë, edhe pse nuk i kurseu elozhet për të kur e transferoi.
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