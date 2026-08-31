🌤️
Tiranë 32°C · Kryesisht kthjellët 31 August 2026
S&P 500 7,676 ▼0.46%
DOW 53,231 ▼0.61%
NASDAQ 26,281 ▼0.46%
NAFTA 86.11 ▲3.25%
ARI 4,473 ▼1.27%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $77,914 ▼ -1.19% ETH $2,443 ▼ -1.21% XRP $1.3640 ▼ -2.88% SOL $102.4700 ▼ -4.23%
S&P 500 7,676 ▼0.46 % DOW 53,231 ▼0.61 % NASDAQ 26,281 ▼0.46 % NAFTA 86.11 ▲3.25 % ARI 4,473 ▼1.27 % S&P 500 7,676 ▼0.46 % DOW 53,231 ▼0.61 % NASDAQ 26,281 ▼0.46 % NAFTA 86.11 ▲3.25 % ARI 4,473 ▼1.27 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
Qytetarët e Gostivarit nuk do të paguajnë faturat e ujit për muajin gusht Blerja e dytë më e shtrenjtë në historinë e Liverpulit, zyrtarizohet Barcola Manastiri i Kryeengjëjve në Derviçan po i nënshtrohet restaurimit METEO – Austria shënon verën më të nxehtë në 260 vite të mbajtjes së të dhënave Bekim Sejdiu për president, “Albanians for America” u bën thirrje deputetëve ta votojnë
Menu
Boterori

E pazakontë për Mario Mitajn, mbrojtësi i Kombëtares shqiptare nuk merr asnjë minutë në ndeshjen e dytë radhazi në Seri

· 1 min lexim
mbrojtësi i Kombëtares shqiptare nuk

Mario Mitaj po përjeton një nisje të pazakontë te Genoa, vetëm pak javë pasi iu bashkua klubit italian.

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare nuk është aktivizuar ende në kampionat, duke e parë nga stoli edhe ndeshjen e dytë radhazi.

Mitaj ishte në stol në sfidën e parë të sezonit ndaj Napolit, të cilën Genoa e humbi 0-2, por nuk u aktivizua në asnjë moment. E njëjta situatë u përsërit edhe këtë mbrëmje ndaj Lazios, ku mbrojtësi kuqezi sërish mbeti mes zëvendësuesve dhe nuk mori asnjë minutë.

Genoa pësoi një tjetër humbje, këtë herë me rezultatin minimal 1-0 në transfertë ndaj Lazios, duke e nisur kampionatin me dy disfata.

Situata është disi befasuese për Mitajn, pasi Genoa e afroi gjatë merkatos së kësaj vere, me mbrojtësin shqiptar që shihej si një alternativë për krahun e majtë.

Në ndeshjen ndaj Lazios, emri i Mitajt ishte në listën e zëvendësuesve, por trajneri Daniele De Rossi nuk vendosi ta hedhë në fushë, edhe pse nuk i kurseu elozhet për të kur e transferoi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu