FOKUS – SHBA përcakton Grupin e Veprimit për Palestinën si një Organizatë Terroriste të Huaj
UASHINGTON, 26 gusht /ATSH-AFP/ – Shtetet e Bashkuara të Amerikës përcaktuan sot Grupin e Veprimit për Palestinën, me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe një grup italian të së majtës ekstreme si “organizata terroriste të huaja”.
Kjo organizatë pro palestineze, të cilën qeveria britanike do ta klasifikonte si një organizatë “terroriste” në vitin 2025, akuzohet se “ka ofruar ndihmë të konsiderueshme (…) për ose në mbështetje të një akti terrorizmi”, tha Departamenti i Thesarit në një deklaratë.
Entiteti italian i synuar është ”Autistici/Inventati” (”A/I Collective”), të cilin Uashingtoni e konsideron “një grup ekstremist që krijon dhe menaxhon infrastrukturën digjitale të qelizave të dhunshme Antifa dhe militantëve të tjerë të së majtës ekstreme në të gjithë botën”./ a.jor.
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