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Kronika

I shpallur në kërkim nga SPAK, arrestohet Ergys Agasi. Shoqërohej nga ish-zyrtari i përjashtuar nga Policia

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shpallur në kërkim nga

Forcat e Posaçme Operacionale kanë finalizuar me sukses kapjen e biznesmenit Ergys Agasi, i cili ishte shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme (SPAK).

Arrestimi i tij është kryer në zonën e Plepave në qytetin e Durrësit, teksa ai ishte duke udhëtuar me automjetin e tij.

Agasi ishte një nga personat kyç për të cilët SPAK kishte lëshuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, masë e cila deri në momentin e operacionit nuk ishte bërë e mundur të ekzekutohej.

Burimet bëjnë me dije se në makinë me të shumëkërkuarin ndodhej Uljan Shpataraku, një emër i njohur për strukturat e rendit për shkak të detyrave të mëparshme.

Kush është ish-zyrtari që shoqëronte Agasin

Uljan Shpataraku ka mbajtur postin e Asistentit të Drejtorit të Departamentit për Teknologjinë e Informacionit (IT) në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Karriera e tij në këtë institucion ishte ndërprerë pak muaj më parë përmes masave disiplinore.

Pezullimi fillestar

Më 4 mars të këtij viti, ai u pezullua nga detyra me urdhër të ish-drejtorit të komanduar të Policisë së Shtetit, Sokol Bizhga.

Përjashtimi përfundimtar

Së fundmi, me firmën e Drejtorit të ri të Përgjithshëm, Skënder Hita, Shpataraku është përjashtuar përfundimisht nga radhët e administratës së Policisë së Shtetit.

Akuzat që rëndojnë mbi biznesmenin

Sipas dosjes së Prokurorisë së Posaçme, Ergys Agasi dyshohet për përfshirje në një sërë veprash të rënda penale, duke operuar në formën e një grupi të strukturuar kriminal. Ndaj tij rëndojnë akuza të shumëfishta që lidhen me abuzimet në tenderat shtetërorë, ushtrimin e dhunës dhe pastrimin e parave.

Konkretisht, veprat penale për të cilat ai akuzohet përfshijnë:

  • Shkelje e barazisë në tendera: Ndërhyrje dhe manipulim i garave apo ankandeve publike për përfitime të jashtëligjshme.
  • Konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës: Përdorimi i metodave të dhunshme dhe shantazhit për të eliminuar apo dëmtuar konkurrencën në treg.
  • Heqje e paligjshme e lirisë: Përdorimi i forcës fizike dhe izolimi i personave të tjerë në kundërshtim me ligjin.
  • Pastrim i produkteve të veprës penale: Përfshirja në skema për fshehjen dhe ligjërimin e aseteve e të ardhurave të përfituara nga veprimtaria kriminale.
  • Grup i strukturuar kriminal: Kryerja e të gjitha veprave të mësipërme në formën e bashkëpunimit të veçantë si pjesë e një organizate të mirëfilltë kriminale.

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