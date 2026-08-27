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Kuriozitete

I vodhi filmin pa leje, aktori Nicolas Cage padit “Netflix” për 105 mln euro!

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Nicolas Cage

Filmi i papublikuar i Nicolas Cage është kthyer në një beteje ligjore pasi një kopje e tij u vodh nga zyrat e Netflix në Los Angeles ndërsa producenti i filmit ka ngritur një padi duke kërkuar të paktën 105 milionë dollarë dëmshpërblim.

Filmi, “Fortitude”, është një thriller spiunazhi i vendosur gjatë Luftës së Dytë Botërore, me një buxhet prej rreth 45 milionë dollarësh.

Sipas padisë, Netflix kërkoi të shfaqte filmin përpara se të vendoste nëse do të merrte të drejtat e tij. Një kopje e tij iu dorëzua kompanisë më 15 qershor 2026, ndërsa shfaqja u zhvillua një ditë më vonë.

Producentët pretendojnë se Netflix duhej të fshinte materialin pas shfaqjes dhe të njoftonte kthimin e diskut në vend që të infomonte vjedhjen e tij nga zyrat e kompanisë. Vjedhja e filmit ka dëmtuar rëndë vlerën tregtare të tij, pasi mund të publikohet përpara premieres së caktuar. Kjo, sipas producentëve, mund të ulë ndjeshëm çmimin e shitjes dhe të dëmtonte ekskluzivitetin e premierës.

Netflix ndërkohë ka kundërshtuar akuzat duke argumentuar se filmi u dorëzua pa masat e sigurisë që konsiderohen standarde në industri dhe thekson se nuk i zotëron të drejtat e “Fortitude”.

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