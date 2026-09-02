Inteligjenca artificiale nuk do të përdoret më në shkollat fillore të New Yorkut
Qyteti i New YJorkut do të ndalojë përdorimin e inteligjencës artificiale nga nxënësit në shkollat publike deri në klasën e tetë, zakonisht deri në moshën 13 ose 14 vjeç.
Ky ndryshim është pjesë e një reforme gjithëpërfshirëse të mënyrës së përdorimit të teknologjisë në distriktin më të madh shkollor në SHBA, ku çdo vit mësojnë rreth 900 mijë nxënës.
Në kuadër të një tjetër ndryshimi të politikës, nxënësit nuk do të lejohen të përdorin laptopë ose tableta në klasë deri në klasën e tretë, pra deri në moshën 9 ose 10 vjeç. Politikat e reja teknologjike në shkollat publike të qytetit ndjekin një trend që po përhapet edhe në pjesë të tjera të Shteteve të Bashkuara.
Mësuesit dhe prindërit kanë paralajmëruar për përdorimin e programeve arsimore të bazuara në inteligjencën artificiale në shkolla, për shkak të shqetësimeve se ato mund të dëmtojnë shëndetin mendor dhe zhvillimin njohës të fëmijëve.
Mamdani announces 1 year ban on use of AI for elementary, middle school students www.youtube.com
Një nga shqetësimet kryesore lidhet me varësinë nga teknologjia për kryerjen e proceseve të arsyetimit logjik. Studiuesit e kanë quajtur këtë fenomen “delegim njohës”, ndërsa janë ngritur shqetësime edhe për ndikimin e përdorimit të AI-së në mjedis.
Përdorimi i inteligjencës artificiale do të lejohet vetëm në shkollat e mesme, të cilat në sistemin arsimor amerikan fillojnë nga klasa e nëntë. Edhe atëherë, përdorimi do të kufizohet në qëllime të caktuara, siç është mësimi rreth vetë teknologjisë.
Gjithashtu do të ndalohen chatbotët e AI-së që ofrojnë “shoqëri” ose mbështetje psikologjike për nxënësit. Rregullat, megjithatë, u lejojnë mësuesve të përdorin AI-në për detyra si përgatitja e mësimeve apo hartimi i mesazheve, por nuk do t’u lejohet t’i kërkojnë inteligjencës artificiale të vlerësojë detyrat e nxënësve.
Departamenti i Arsimit i qytetit rekomandon gjithashtu kufizimin e kohës para ekranit në klasë në 45 minuta për nxënësit nga klasa e gjashtë deri në të tetën dhe në 30 minuta për nxënësit më të vegjël.
Megjithatë, mbetet një pyetje e rëndësishme: si do të kontrollohet përdorimi i inteligjencës artificiale, duke qenë se nxënësit mund ta përdorin atë edhe jashtë ambienteve të shkollës? /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.