Jaylen Brown bën debutimin në boks në një video nga Nigeria pas transferimit te Philadelphia 76ers
Ylli i NBA-së Jaylen Brown u shfaq duke bërë debutimin e tij në boks në një video që po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale, e xhiruar në Nigeri. Ky lëvizje vjen pasi Brown u transferua te Philadelphia 76ers para nisjes së sezonit të ri të NBA-së.
Siç raporton Bleacher Report, shfaqja e tij në ring nuk ishte plotësisht e papritur, pasi Brown ka stërvitur Muay Thai dhe ka shprehur më parë interes për garat e sporteve të kontaktit si një rrugë të mundshme pas përfundimit të karrierës së tij në basketboll.
Në një deklaratë për gazetarët në shkurt, Brown tha se kishte menduar për këtë mundësi dhe se kishte biseduar edhe me disa figura të sporteve luftarake, duke përfshirë udhëheqës të UFC. Ai shprehu se, ndonëse kjo është diçka që e ka shqyrtuar, do të vendosë për të ardhmen kur ta ketë të qartë kursin e karrierës së tij.
Philadelphia 76ers shpresojnë që Brown të kontribuojë menjëherë në skuadër dhe të bëhet pjesë e grupit rreth Joel Embiid dhe Tyrese Maxey për të synuar sukses më të madh në kampionat, ndërkohë që vetë lojtari duket se nuk ka hequr dorë nga ideja për të eksploruar sportet e kontaktit në të ardhmen. Sipas Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.