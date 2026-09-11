🌤️
Tiranë 27°C · Kryesisht kthjellët 11 September 2026
S&P 500 7,592 ▼0.58%
DOW 52,064 ▼0.6%
NASDAQ 26,082 ▼0.65%
NAFTA 101.05 ▼1.4%
ARI 4,392 ▼0.34%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $77,292 ▼ -1.41% ETH $2,467 ▼ -0.52% XRP $1.3536 ▼ -2.51% SOL $99.8100 ▼ -2.06%
S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 101.05 ▼1.4 % ARI 4,392 ▼0.34 % S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 101.05 ▼1.4 % ARI 4,392 ▼0.34 %
EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061
11 Sep 2026
Breaking
Kosova nderon viktimat e 11 Shtatorit Ndeshjet e UEFA Nations League, dalin në shitje biletat e San Marino-Shqipëri për tifozët! Ja ku t’i blini Një çerek shekulli nga “11 Shtatori”, Presidenti Begaj përkujton sulmet që tronditën globin: Amerika i tregoi botës se KOMENT – 11 shtatori i 2001 që nuk përfundoi atë ditë Ndeshjet e UEFA Nations League, dalin në shitje biletat e San Marino-Shqipëri për tifozët!
Menu
Maqedonia

Këshilli i Prokurorëve Publik do të formojë komisione për zgjedhjen e kreut të ri të PTHPNKOK

· 2 min lexim

Këshilli i Prokurorëve Publikë është planifikuar të mbajë sot seancë në të cilën do të formohen komisionet që lidhen me procedurën për zgjedhjen e një kryeprokurori të ri publik të Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PTHPNKOK).

Sipas rendit të ditës të seancës së 50-të, është planifikuar të formohet një Komision për Përgatitjen e Listave të Kandidatëve, si dhe një Komision për Zgjedhjen e një Kryeprokurori Publik të PTHPNKOK.

Pesë prokurorë publikë deri më tani kanë aplikuar për shpalljen e zgjedhjes së një kreu të ri të PTHPNKOK. Sipas informacionit të konfirmuar për AIM nga Kryetari i Këshillit të Prokurorëve, Bashkim Besimi, kandidatura kanë paraqitur Prokurori i Lartë Publik Jove Cvetanovski, prokurori në Prokurorinë e Lartë Publike dhe ish-prokurori në PSP Trajçe Pelivanov, prokurorja nga PSP Shkup Lidija Raiçeviç, si dhe prokurorët nga PTHPNKOK Iskra Haxhi-Vasileva dhe Faton Azizi.

Shpallja për zgjedhjen e kreut të Prokurorisë Publike NKOK u publikua në përputhje me Ligjin për Këshillin e Prokurorëve Publikë dhe Ligjin për Prokurorinë Publike. Sipas kushteve, prokurorët publikë me të paktën gjashtë vjet përvojë të pandërprerë në funksionin prokurorial deri në kohën e aplikimit dhe me vlerësim pozitiv në tre vitet e fundit kanë të drejtë të aplikojnë.Zgjedhja e një prokurori të ri themelor publik të PTHPNKOK është planifikuar për 28 tetor 2026.

Procedura po zhvillohet për shkak të skadimit të mandatit të kreut aktual të PTHPNKOK, Islam Abazi, i cili u zgjodh në këtë pozicion në tetor 2022.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu