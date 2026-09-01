🌤️
Tiranë 31°C · Kryesisht kthjellët 01 September 2026
S&P 500 7,657 ▼0.38%
DOW 53,074 ▼0.21%
NASDAQ 26,184 ▼0.71%
NAFTA 87.61 ▲2.16%
ARI 4,422 ▼1.34%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $78,390 ▼ -0.2% ETH $2,456 ▼ -0.48% XRP $1.3817 ▲ +0.23% SOL $102.3800 ▼ -1.13%
S&P 500 7,657 ▼0.38 % DOW 53,074 ▼0.21 % NASDAQ 26,184 ▼0.71 % NAFTA 87.61 ▲2.16 % ARI 4,422 ▼1.34 % S&P 500 7,657 ▼0.38 % DOW 53,074 ▼0.21 % NASDAQ 26,184 ▼0.71 % NAFTA 87.61 ▲2.16 % ARI 4,422 ▼1.34 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
Filipçe: Për dy vjet, shporta e konsumatorit është rritur për rreth 10.000 denarë Një vit pa Dhimitër Anagnostin, mjeshtrin e kinemasë shqiptare METEO – India regjistron gushtin më të nxehtë që nga viti 1901 SLLOVENI – Varrimi shtetëror i kriminelit të luftës ndez reagimin e Kroacisë, Plenkoviç paralajmëron Serbinë Vancouver Whitecaps nënshkruan sulmuesin guinean Yadaly Diaby
Menu
MLB

Ketel Marte kërkon falje ndaj Diamondbacks dhe shpjegon foton në kazino para rikthimit

· 2 min lexim

Ketel Marte pritet të kthehet te Arizona Diamondbacks para ndeshjes të hënën ndaj Philadelphia Phillies dhe tha se do t’u kërkojë falje shokëve të skuadrës për mungesën e tij. Ai u shpreh se “jemi njerëz, të gjithë gabojmë” dhe qëndron i vendosur ta bëjë këtë bisedë personale me ekipin.

Siç raporton Bleacher Report, skuadra e kishte vendosur fillimisht në listën e kufizuar, pas mosparaqitjes së tij për ndeshjen ndaj Boston Red Sox, dhe më pas e kaloi në listën e të lënduarve për shkak të një inflamacioni në gjuin e majtë. Marte ka thënë se u zgjuar në dhimbje para takimit me Red Sox dhe mori vetëvendimin për të mos luajtur, duke theksuar se ndihet keq për t’u sjellë në atë mënyrë ndaj trajnerit të tij, Torey Lovullo.

Në media u përhap gjithashtu një fotografi që e tregonte atë në kazino teksa Diamondbacks ishin në fushë, por Marte deklaroi se ishte atje gjatë kohës së tij personale. Trajneri Lovullo kishte thënë më parë se lojtari është “i lirë të bëjë çfarë të dëshirojë” për sa kohë bën punën e nevojshme të rehabilitimit; stafi teknik planifikoi rikthimin e tij rreth ditës së 10-të ose të 11-të si pjesë të strategjisë për ta futur sërish në formë.

Sipas Bleacher Report, rikthimi i Marte vjen në një moment të rëndësishëm për skuadrën: Diamondbacks janë një gjysmë ndeshjeje përpara San Diego Padres për vendin e fundit të wild-card në Ligën Kombëtare dhe kanë mundësinë të ngjiten me ndeshjet direkte ndaj Philadelphia. Këtë sezon Marte ka shënuar .249/.314/.446 me 21 homerun dhe 67 RBI në 118 ndeshje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu