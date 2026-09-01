Ketel Marte kërkon falje ndaj Diamondbacks dhe shpjegon foton në kazino para rikthimit
Ketel Marte pritet të kthehet te Arizona Diamondbacks para ndeshjes të hënën ndaj Philadelphia Phillies dhe tha se do t’u kërkojë falje shokëve të skuadrës për mungesën e tij. Ai u shpreh se “jemi njerëz, të gjithë gabojmë” dhe qëndron i vendosur ta bëjë këtë bisedë personale me ekipin.
Siç raporton Bleacher Report, skuadra e kishte vendosur fillimisht në listën e kufizuar, pas mosparaqitjes së tij për ndeshjen ndaj Boston Red Sox, dhe më pas e kaloi në listën e të lënduarve për shkak të një inflamacioni në gjuin e majtë. Marte ka thënë se u zgjuar në dhimbje para takimit me Red Sox dhe mori vetëvendimin për të mos luajtur, duke theksuar se ndihet keq për t’u sjellë në atë mënyrë ndaj trajnerit të tij, Torey Lovullo.
Në media u përhap gjithashtu një fotografi që e tregonte atë në kazino teksa Diamondbacks ishin në fushë, por Marte deklaroi se ishte atje gjatë kohës së tij personale. Trajneri Lovullo kishte thënë më parë se lojtari është “i lirë të bëjë çfarë të dëshirojë” për sa kohë bën punën e nevojshme të rehabilitimit; stafi teknik planifikoi rikthimin e tij rreth ditës së 10-të ose të 11-të si pjesë të strategjisë për ta futur sërish në formë.
Sipas Bleacher Report, rikthimi i Marte vjen në një moment të rëndësishëm për skuadrën: Diamondbacks janë një gjysmë ndeshjeje përpara San Diego Padres për vendin e fundit të wild-card në Ligën Kombëtare dhe kanë mundësinë të ngjiten me ndeshjet direkte ndaj Philadelphia. Këtë sezon Marte ka shënuar .249/.314/.446 me 21 homerun dhe 67 RBI në 118 ndeshje.
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