Renditja e 25 shpërthimeve më të mëdha në MLB gjatë 2026
Sezoni 2026 solli një seri surprizash në Major League Baseball, me lojtarë që ndryshuan në mënyrë thelbësore pritshmëritë e skuadrave dhe analistëve. Në këtë vlerësim përfshihen vetëm rastet e vërteta të “breakout”–sh, duke përjashtuar lojtarët që rikthyen formën e mëparshme ose ata që në mënyrë të pritur hynë në skenë si yje të rinj. Pa hyrë në detaje të panevojshme, lista synon të nxjerrë në pah emra që u shfaqën si kontribuues kryesorë në mënyrë të papritur.
Siç raporton Bleacher Report, renditja përmbledh 25 emra që shkëlqyen gjatë sezonit, nga lojtarë që pësuan lëndime pas shpërthimit të tyre tek ata që u shndërruan në zgjidhje të papritura për role të caktuara. Midis tyre janë Ben Brown i Cubs, që para lëndimit provoi një sezon të jashtëzakonshëm si reliever, dhe Justin Wrobleski i Dodgers, i cili u bë pjesë thelbësore e stafit pavarësisht se më vonë u dëmtua. Curtis Mead pati një rikthim të madh me Nationals para se të dëmtohej, ndërsa dyshja Paul Blackburn dhe Brent Headrick u afirmuan si një çift i fortë reliever-ësh për Yankees. Troy Melton u konsolidua si një starter shumë i besueshëm për Tigers, ndërsa Bryan Baker u shndërrua në lider të saves te Rays.
Lista përfshin edhe emra që e tejkaluan pritshmërinë si rookie apo transferime të rikthyer: TJ Rumfield u shfaq si një ndërrim i rëndësishëm në radhët e Rockies me një OBP surprizuese, Liam Hicks fitoi fuqinë e goditjes pas një karriere modeste në ligat e ulëta, dhe Jacob Latz u afirmua si closer i qëndrueshëm. Emra si Max Meyer, Otto Lopez dhe Foster Griffin ranë në sy për rritje të konsiderueshme të produktivitetit, ndërsa Louis Varland ishte një tjetër surprizë në rolin e closetit për Blue Jays.
Te nivelet më të larta të renditjes dolën përpara disa emra që tashmë po konsiderohen si shtylla të skuadrave të tyre: Sean Burke dhe Kyle Harrison fituan konsistencë si starterë, Cade Cavalli u rikthye pas periudhave të gjata me lëndime, dhe Ezequiel Durán transformoi veten në një opsion shumëvleftësor në të gjitha pozicionet. Peter Lambert dhe Jacob Misiorowski ishin pjesë e grupit të lojtarëve që, edhe pse disa kishin pasur pritshmëri më të larta më parë, këtë vit u bënë faktorë vendimtarë për suksesin e skuadrave të tyre.
Vlerësimi synon të nxjerrë në pah kontribuesit më të papritur dhe më ndikues të sezonit 2026, duke përmbledhur shënues të rinj, relieverë të afirmuar dhe rikthime që sollën ndikim të menjëhershëm. Lista e plotë dhe renditja e detajuara janë publikuar nga Bleacher Report.
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