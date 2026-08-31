Kofi Kingston dhe Xavier Woods debutojnë në AEW si New Level dhe fitojnë titullin e trio-ve në All In
Në All In në Wembley Stadium, Kofi Kingston dhe Xavier Woods shfaqën debutimin e tyre në AEW si formacioni New Level, duke përdorur emrat Kofi dhe Awesome Austin Creed. Ata u shfaqën si partnerë befasues të Swerve Strickland dhe së bashku fituan Trios Roulette Royale, duke rrëzuar nga froni “Hangman” Adam Page dhe Brodido dhe duke u shpallur kampionë bote të trio-ve të AEW.
Siç raporton Bleacher Report, ky lëvizje erdhi pas largimit të dyshes nga WWE në maj, pas karrierash të gjata me kompaninë — Kingston rreth 20 vjet dhe Woods rreth 16 vjet. Pas 90 ditëve që u bënë të lirë nga kontrata, ata publikuan një video të animuar në X që sugjeronte nisjen e një kapitulli të ri në karrierën e tyre.
New Day ka qenë më parë një njësinë treanëtarëshe në WWE, me Big E si pjesë të tretë; pas dëmtimit serioz të qafës që e la Big E jashtë garash në 2022, Kingston dhe Woods vazhduan të përdorin emrin New Day si dyshe. Në karrierën e tij solo, Kingston ka qenë katër herë kampion Intercontinental dhe tri herë kampion i Shteteve të Bashkuara, ndërsa fitorja e tij e titullit të WWE në WrestleMania 35 konsiderohet një nga momentet më të spikatura të karrierës së tij.
Woods nga ana tjetër nuk ka mbajtur një titull individual në WWE, por fitoi turneun King of the Ring në 2021. Me transferimin e tyre te AEW, pritet që Kingston dhe Woods të bëhen figura qendrore në divizionin e tag-team, ku konkurrojnë emra të mëdhenj si The Young Bucks, Cope and Cage, FTR dhe The Motor City Machine Guns.
Fitorja e tyre në debutim në All In përbën një zhvillim të rëndësishëm në skenën e wrestlingut profesionist dhe theksohet edhe në raportimin e Bleacher Report.
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