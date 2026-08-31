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31 Aug 2026
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WWE

Grayson Waller shpallet kampion i NXT në Heatwave 2026

· 2 min lexim

Grayson Waller fitoi titullin e NXT në eventin Heatwave 2026, duke mposhtur Tony D’Angelo, Cruz Montana dhe Zilla Fatu në një ndeshje Fatal 4-Way. Montana dukej se kishte fitoren në dorë, por Waller ndërhyri në momentet e fundit dhe mori fitoren, duke siguruar titullin e tij të parë individual në WWE.

Sipas Bleacher Report, për rreth një muaj para Heatwave, D’Angelo u bë objektiv i sfidave nga disa anëtarë të roster-it të NXT, përfshirë Cruz Montanan, i cili debutoi si Superstar i NXT në episodin e 21 korrikut. Pas mbrojtjes së suksesshme të titullit nga D’Angelo ndaj Naraku, Montana shfaqi synimin për ta sfiduar atë. Një javë më vonë, Waller u shfaq papritur në programin e NXT, mbajti një promo të ashpër ndaj dhomës së zhveshjes dhe kundërshtoi emra si D’Angelo dhe Montana. Në episodin e 11 gushtit, ndeshja mes Montanës dhe Waller u ndërpre kur Zilla Fatu bëri debutimin e tij në WWE, sulmoi të dy dhe më pas u shtua në përballjen për titull, duke e kthyer betejën në një Fatal 4-Way në Heatwave.

Në Heatwave, Waller përfitoi nga situatat dhe fitoi ndeshjen me katër persona, duke u ngjitur menjëherë në krye të NXT. Fitorja erdhi në debutimin e tij në një event premium që prej rikthimit në brandin NXT dhe shënon arritjen më të rëndësishme individuale të karrierës së tij në WWE deri më tani.

Siç thekson Bleacher Report, kjo fitore shënon titullin e parë solo të Waller në WWE dhe pritet të ndryshojë dinamikën brenda NXT, duke hapur mundësi për rivalitete të reja në episodet e ardhshme.

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