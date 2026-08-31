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Kronika

Kontrabandonte fishekzjarre drejt Tiranës, 36-vjeçari nga Prishtina arrestohet në Morinë

· 2 min lexim
nga Prishtina

Një 36-vjeçar nga Prishtina ka rënë në prangat në pikën kufitare të Morinës pasi tentoi të kontrabandonte në vendin tonë lëndë piroteknike.

Sipas njoftimit të policisë 36-vjeçari dyshohet se do t’i shiste në Tiranë.

Gjatë kontrollit në makinën tip ‘Benz u gjetën dhe u sekuestruan si provë materiale 11 kuti me 691 fishekzjarre.

“Shërbimet e Policisë Kufitare në Morinë, në vijim të kontrolleve të bazuara në analizën e riskut, për goditjen e paligjshmërive në kufi, në hyrje të RSh-së, kanë kaluar në vijë të dytë, për kontroll të imtësishëm, automjetin tip “Benz”, me drejtues shtetasin G. M.

Gjatë kontrollit të kryer në këtë automjet, u gjetën dhe u sekuestruan me cilësinë e provës materiale, 11 kuti me 691 fishekzjarre, të cilat ky shtetas synonte t’i kontrabandonte në Republikën e Shqipërisë, dyshohet për t’i shitur në Tiranë.

Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Krimeve të DVKM Kukës arrestuan në flagrancë shtetasin G. M., 36 vjeç, banues në Prishtinë, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të ndaluara ose kufizuara”, njoftoi sot policia.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

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