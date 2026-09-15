Kremlini mirëpret idenë e Trump për armëpushim energjitik me Ukrainën, bën thirrje për heqjen e sanksioneve
Kremlini tha të martën se mirëpriti një propozim të SHBA-së për një moratorium Rusi-Ukrainë për sulmin ndaj infrastrukturës energjetike të njëra-tjetrës, ndërsa tha se ishte gjithashtu e nevojshme për të mbrojtur eksportet detare dhe për të hequr sanksionet “e paligjshme” ndaj Rusisë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të hënën se Ukraina dhe Rusia kishin rënë dakord të mos i godisnin objektivat e energjisë së njëra-tjetrës, megjithëse asnjëra palë nuk e ka konfirmuar një marrëveshje të tillë. Rusia goditi stacionet e benzinës në Kiev të martën dhe Ukraina tha se goditi një rafineri ruse nafte.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve se sugjerimi i Trump ishte një “ide shumë e mirë”, por do të duhej më shumë se kaq për të ulur çmimet globale të karburantit.
“Është e nevojshme të sigurohet transporti dhe lundrimi i sigurt tregtar këtu, përfshirë edhe për anijet cisternë të naftës. Regjimi i Kievit deri më tani nuk ka treguar asnjë prirje për të garantuar një siguri të tillë”, tha Peskov.
“Dhe gjëja e dytë që duhet bërë është, sigurisht, të hiqen sanksionet kundër Rusisë dhe këto kufizime të paligjshme në furnizimin me energji. Vetëm atëherë bota do të furnizohet në mënyrë të mjaftueshme me këto produkte nafte, tregjet globale do të stabilizohen dhe çmimet do të ulen.”
Peskov tha se Rusia do të qëndrojë në kontakt me amerikanët në lidhje me propozimin e Trump.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy tha të hënën se Kievi ishte gati të mbështeste një armëpushim energjetik vetëm nëse Uashingtoni mund të siguronte që Moska ishte vërtet e gatshme t’i jepte fund luftës së saj ndaj Ukrainës.
Sulmet ukrainase në objektet energjetike kanë çuar në një verë me mungesa karburanti në Rusi, duke bërë që ajo të kufizojë eksportet. Kjo ka shtuar mungesat e benzinës, naftës dhe karburantit për avionë në tregjet e energjisë, duke rritur çmimet dhe duke nxitur inflacionin global.
Ukraina, e cila përballet me sulme të rregullta ruse në infrastrukturën e saj energjetike, thotë se rafineritë janë objektiva legjitime ushtarake.
Trump i kërkoi Zelenskiy të dielën që të ndalonte së synuari infrastrukturën ruse të naftës, duke thënë se sulmet po shkaktonin një mungesë të naftës që po “dëmton botën”.
Kremlini tha të hënën se trazirat në tregun global ishin kryesisht për shkak të konfliktit në Gjirin Persik.
Trump nisi sulme ushtarake ndaj Iranit në shkurt dhe Teherani u përgjigj duke mbyllur kryesisht Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kishin kaluar më parë rreth një e pesta e furnizimeve globale me naftë dhe gaz.
Rusia dhe Ukraina kanë goditur gjithashtu anijet mallrash të njëra-tjetrës në Detet e Zi dhe Azov. Përshkallëzimi ka rritur çmimin e drithërave, të cilat të dyja janë eksportuese kryesore.
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