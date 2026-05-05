Kryesia e PD-së miraton Sali Berishën si kandidatin e vetëm për kryetar
Kryesia e Partisë Demokratike vendosi më 5 maj, me votë unanime, të miratojë vendimin e Komisionit të Organizimit dhe të Kontrollit të Operacioneve Elektorale (KOKOE) për të lënë si kandidatin e vetëm për kryetar Sali Berishën, duke përjashtuar unanimisht kandidatët e tjerë.
Sipas TV Klan, KOKOE-ja kishte konsideruar tri aplikime zyrtare: kandidaturën e Sali Berishës, dorëzuar më 18 mars, dhe ato të zonjës Mereme Msela dhe zotit Vladimir Mulaj, të paraqitura më 30 prill. Komisioni vlerësoi se kandidatura e Berishës plotësonte kriteret e përcaktuara në vendimmarrjen e datës 18.03.2026 të KOKOE-së, si dhe kriteret e ligjit 138/2015 për integritetin e zgjedhësve dhe emërimeve publike.
KOKOE dhe më pas kryesia argumentuan se dy kandidatët e tjerë, përtej faktit se ishin anëtarë të Partisë Demokratike, nuk kishin përvojën drejtuese të kërkuar në strukturat qendrore dhe vendore gjatë një periudhe dhjetëvjeçare, prandaj u konsideruan të papërshtatshëm për garë. Sa i përket ish-deputetit Ervin Salianji, komisioni konkludoi se ai nuk plotësonte kushtin thelbësor të anëtarësisë në PD, duke vënë në dukje shkelje të Kodit të Etikës së partisë dhe lidhje të papërshtatshme me eksponentë të krimit të organizuar, për të cilat komisioni tha se e bëjnë atë automatikisht jo anëtar.
Komisioni theksoi gjithashtu se kriteret e aplikuara për garën e 23 majit janë të njëjtat që u përdorën në zgjedhjet e 2022, pa shtesa të reja, dhe kryesia konfirmoi vlerësimet e KOKOE-së; raporton TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.