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Kosova

Kurti takon përfaqësuesit e komuniteteve: Kemi 74 vota për president

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Kryeministri në detyrë dhe kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se gjashtë deputetë të LDK-së nuk po e respektojnë marrëveshjen e arritur mes dy partive për zgjedhjen e presidentit.

Kurti ka njoftuar se ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e grupit multietnik, që ishte aranzhuar më herët, derisa i kishte njoftuar ata për bisedimet dhe marrëveshjen me LDK-në, si dhe për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president.

“Ata ndajnë keqardhjen me të gjithë neve që kjo nuk po mund të realizohet, për shkak se gjashtë deputetë nga LDK-ja nuk e respektojnë këtë marrëveshje”, tha Kurti.

Ai tha se LVV-ja do të vazhdojë përpjekjet për të shmangur zgjedhjet e reja.

“Do të vazhdojmë të ecim tutje duke u përpjekur t’i evitojmë zgjedhjet e reja”, deklaroi Kurti.

Kreu i LVV-së tha se, pavarësisht zhvillimit negativ të djeshëm, marrëveshja me LDK-në ka sjellë progres sa i përket numrit të votave për zgjedhjen e presidentit.

“Dje pasdite ndodhi një zhvillim negativ, por kemi pasur progres dhe në këtë legjislaturë jemi më mirë sesa në të kaluarën sa i përket numrit të votave për president. Feride Rushiti ka pasur 64, tash Bekim Sejdiu ka 74”, tha ai.

Kurti bëri të ditur se do të zhvillojë konsultime të brendshme me kryesinë e VV-së.

Ai tha gjithashtu se gjatë takimit me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhikun është njoftuar për situatën aktuale brenda partisë, ndërsa edhe ai e ka njoftuar Abdixhikun për zhvillimet në VV.

“Ne vazhdojmë të jemi optimistë, ndonëse situata është më e vështirë se përpara. Shohim çfarë mund të bëjmë në ditët në vijim”, ka theksuar Kurti.

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