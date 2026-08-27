Matchday 23: Duelet vendimtare, talentet e rinj të USMNT dhe Kupë Rocky Mountain
Faza përfundimtare e sezonit të rregullt të MLS nis me takime vendimtare këtë fundjavë, ku Matchday 23 sjell ndeshje të rëndësishme që mund të përcaktojnë pozicionet para përfundimit të kampionatit. Në fokus janë përballjet Red Bull New York–Philadelphia Union, sfida e Kupës Rocky Mountain mes Colorado Rapids dhe Real Salt Lake, si dhe dueli ndërmjet St. Louis CITY SC dhe FC Dallas.
Siç raporton mlssoccer, ndeshja Red Bull New York–Philadelphia pritet të ofrojë një pasqyrë të talenteve të rinj që mund të integrohen në USMNT në të ardhmen. Për RBNY, Julian Hall dhe Adri Mehmeti po shfaqin sezonet më të mira të karrierës—Hall udhëheq skuadrën me 9 gola dhe 5 asistime dhe mori së fundmi një zgjatje kontrate pas ftesës së tij në MLS All-Star, ndërsa Mehmeti (1 gol, 5 asistime) është shndërruar në një mesfushor mbrojtës kyç. Tek Union, talenti 16-vjeçar Cavan Sullivan ka shfrytëzuar minutat e rritura dhe ka shënuar 1 gol dhe dhënë 3 asistime në tri ndeshjet e fundit, ndërsa qendërmbrojtësi shtëpiak Neil Pierre ka kontributuar me 3 gola dhe 1 asist në gjashtë paraqitje që nga ndalimi i aktivitetit për Kupën e Botës.
Në sfidën mes Colorado Rapids dhe Real Salt Lake, e vlefshme për Kupën Rocky Mountain, Rapids kërkojnë të mbajnë titullin pas dy sezonesh dhe të arrijnë një seri trevjeçare siç e bëri RSL më 2021–23. Colorado shfaq formë të fortë në shtëpi, me katër fitore radhazi pa pësuar gol, dhe mbështetet te sulmuesi kryesor Rafael Navarro (10 gola, 4 asistime) dhe mesfushori kreativ Paxten Aaronson. Skuadra ka humbur 18-vjeçarin Lucas Herrington, i transferuar në Hull City për një shifër rekord klubi, ndërsa RSL vjen pas eliminimit nga Club León në çerekfinale të Leagues Cup dhe një seri humbjesh në MLS ndaj FC Dallas dhe Orlando City; trajneri Pablo Mastroeni do të mbështetet tek mesfushori Diego Luna (5 gola, 6 asistime) dhe sulmuesi i rinj Sergi Solans (9 gola, 3 asistime), i cili sapo zgjati kontratën me klubin.
St. Louis CITY SC hyn në ndeshjen me FC Dallas si skuadra më në formë të kampionatit, me një seri prej 11 ndeshjesh pa humbje (8 fitore, 3 barazime). Fitimi 2-1 ndaj Houston tregoi forcën e tyre; Simon Becher ka dhënë 10 kontribute golash këtë sezon (5 gola, 5 asistime), ndërsa Dante Polvara shënoi fituesin e ndeshjes. Klubi ka bërë lëvizje në merkato, përfshirë largimin e Marcel Hartel tek Hannover 96 dhe të Eduard Löwen tek San Jose Earthquakes, ndërsa DP-ja Carlo Holse po përshtatet gradualisht. FC Dallas, i detyruar të luajë një seri prej nëntë ndeshjesh jashtë fushe për shkak të punimeve në stadium, ka arritur 4 fitore, 2 humbje dhe 2 barazime gjatë këtij periudhe; humbja 5-0 ndaj Vancouver mori pak nga shkëlqimi i tyre, por një rezultat pozitiv në Energizer Park mund t’i ngrejë deri në vendin e tretë në Konferencën Perëndimore. Për Dallas, Petar Musa udhëheq garën e golashënuesve me 16 gola dhe 2 asistime, ndërsa Logan Farrington (6 gola, 4 asistime) dhe Joaquín Valiente (1 gol, 8 asistime) ofrojnë mbështetje sulmuese.
Sipas mlssoccer, këto duele të Matchday 23 priten të japin sinjale të qarta për formën e skuadrave në prag të vendimet e fundit të sezonit dhe për rolin që do të kenë të rinjtë në skemat e ekipit kombëtar.
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