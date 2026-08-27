Julian Hall përballë Cavan Sullivan në përballjen vendimtare Red Bulls–Philadelphia
Në mbrëmjen e së shtunës më 29 gusht, Julian Hall dhe Red Bull New York presin Philadelphia Union në një ndeshje kyçe të Konferencës Lindore, në Sport Illustrated Stadium të Harrisonit, New Jersey. Takimi shërben si një provë e rëndësishme për dy të rinjtë që po përgatiten si perspektiva për Kombëtaren e SHBA-së.
Siç raporton mlssoccer, Red Bull New York ndodhet i 8-ti në renditjen e Lindjes me 26 pikë (7 fitore, 9 humbje, 5 barazime). Në ndeshjen e fundit, Cameron Harper shënoi golin e barazimit në minutat e fundit për të siguruar 1-1 ndaj Chicago Fire FC, pas rikthimit nga lëndimi. Mes lojtarëve që spikasin për New Yorkun janë Julian Hall, kryegolashënuesi me 9 gola dhe 5 asistime në 21 startet e kampionatit; Adri Mehmeti, mesfushori mbrojtës me 1 gol dhe 5 asistime; Emil Forsberg me 3 gola e 7 asistime; dhe Cade Cowell, i huazuar nga Chivas, me 2 gola dhe 7 asistime. Nën drejtimin e trajnerit Michael Bradley, klubi ka investuar tek talentet e reja—Hall (18), Mehmeti (17) dhe mbrojtësi Matthew Dos Santos (18)—dhe përpjekjet e të rinjve kanë sjellë pasqyrime si pjesëmarrja e Hall si All-Star i MLS dhe përmendje për thirrje në USMNT nga figura si Mauricio Pochettino.
Philadelphia Union vjen në takimin e të shtunës me 21 pikë, në vendin e 13-të në Lindje (5-10-6). Në sfidën e fundit, pas anulimit të kartonit të kuq të mesjavës, 16-vjeçari Cavan Sullivan shënoi golin hapës për ta çuar takimin në barazim 1-1 në Austinin. Sullivan ka pësuar shënime të spikatura këtë sezon me 5 gola dhe 11 asistime në 25 paraqitje në të gjitha garat, përfshirë shtatë asistime të shumta në kampionat. Të tjerë që duhet ndjekur janë qendërmbrojtësi 18-vjeçar Neil Pierre, i cili ka shënuar 3 gola në gjashtë paraqitje në MLS dhe njihet për gjatësi (6 ft 7 in), sulmuesi Milan Iloski me 10 gola e 5 asistime, dhe mbrojtësi i majtë Kai Wagner, rikthyer si lojtar i emëruar, me katër asistime në gjashtë ndeshje. Pas pushimit të Kampionatit Botëror, Unioni mori një rikthim nën trajnerin në detyrë Ryan Richter, duke mbajtur një seri pa humbje 4 fitore, 0 humbje dhe 2 barazime dhe duke u afruar në tri pikë nga vendet që çojnë në playoff.
Ndeshja e së shtunës pritet të jetë një skenë vendimtare për dy kandidatët e Kombëtares, pasi performancat e tyre mund të ndikojnë në thirrjet e ardhshme në ekipin kombëtar; ky duel i të rinjve ofron një pasqyrë të drejtpërdrejtë të nivelit të tyre konkurrues. Sipas mlssoccer, përparimi dhe ndikimi i këtyre futbollistëve në minutat vendimtare do të jenë faktorë kyç për të përcaktuar rrugët e tyre te USMNT.
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