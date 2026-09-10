Messi bëhet gati për të blerë një tjetër ekip në Spanjë
Lionel Messi ka arritur një marrëveshje në parim për t’u bërë pronar i skuadrës spanjolle të divizionit të dytë, Eldense.
Messi është gati të blejë aksionet që aktualisht mbahen nga grupi kolumbian i investimeve “Grupo TH”, duke u bërë aksionerin kryesor të klubit.
Marrëveshja pritet të finalizohet në ditët në vijim, pasi të përfundojnë procedurat përfundimtare ligjore dhe kontraktuale dhe të ketë marrë miratimin nga Këshilli i Lartë i Sportit (CSD) i Spanjës. Ndërsa kushtet financiare të transaksionit nuk janë zbuluar.
Skuadra nga Valencia u ngjit në divizionin e dytë në fund të sezonit të kaluar dhe është përballur me një fillim të vështirë të sezonit, duke marrë dy pikë në katër ndeshjet e para. Trajneri i tyre Claudio Barragan u shkarkua më parë këtë javë, duke e lënë klubin pa trajner.
Blerja e Eldense nga Messi shënon sipërmarrjen më të fundit në perandorinë në rritje të futbollit të yllit 39-vjeçar argjentinas.
Disa muaj më parë Messi bleu 100% të aksioneve në një tjetër skuadër spanjolle, UE Cornella, një skuadër gjysmëprofesionale e vendosur në periferi të Barcelonës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.