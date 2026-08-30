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MLB

Miami Marlins – Washington Nationals, 30 gusht 2026: ndeshje e ngushtë në pjesën e dytë

· 2 min lexim

Miami Marlins dhe Washington Nationals u përballën më 30 gusht 2026 në një ndeshje të zhvilluar me intensitet të ulët në aspektin e goditjeve, ku rezultati mbetej i ngushtë dhe loja vazhdonte në pjesën e dytë.

Siç raporton Bleacher Report, Marlins hynë në këtë përballje me bilancin 68-68, ndërsa Nationals me 65-73; në atë moment tabela tregonte Marlins 0 R, 1 H, 0 E dhe Nationals 0 R, 0 H, 0 E. Në pjesën e lojës u regjistrua se J. Junk kishte hedhur 14 gjuajtje, ndërsa në repartin e goditësve figuronte D. Lile me mesatare .252. Nga kronika e ndeshjes dolën edhe veprime të shkurtra: në pjesën e sipërme të së dytës Leo Jiménez kryer një out te shortstopi, Javier Sanoja pati një out te shallow left, ndërsa Xavier Edwards mori një walk; në pjesën e poshtme të parë, Andrés Chaparro bëri ground out te third base dhe Abimelec Ortiz fluturoi në qendër te Jakob Marsee.

Për Washingtonin, Andrew Alvarez u vendos në kodër si nisje, ndërsa CJ Abrams u aktivizua në bazën e dytë; për Marlins vazhdoi J. Junk në rol të hedhësit. Ndeshja kishte ritëm të ngadalshëm dhe vendosja e një shansi vendimtar mbetej e hapur për pjesën e mbetur të takimit.

Të dhënat e përmendura dhe përmbledhjen e lojës i morëm nga Bleacher Report.

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