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Maqedonia

Mitsotakis: Maqedonia e Veriut nuk ka bërë ndonjë përparim të konsiderueshëm në negociatat me BE-në

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Në Panairin e 90-të Ndërkombëtar të Selanikut, Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis trajtoi çështje që lidhen me marrëdhëniet e Greqisë me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, duke përsëritur mbështetjen e fortë të Athinës për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor.

Kryeministri grek theksoi se rruga evropiane e secilit vend vlerësohet individualisht, me përparimin që vlerësohet në secilin kapitull të negociatave të pranimit.

Lidhur me Maqedoninë e Veriut, Mitsotakis theksoi se nuk ka pasur përparim të konsiderueshëm në negociatat me BE-në, duke theksuar se vendi është në një fazë shumë më të hershme se Shqipëria.

“Greqia mbështet fuqimisht perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, por kjo nuk do të thotë që ne nuk e vlerësojmë çdo rast individualisht”, tha ai, përcjellin mediat greke.

Lidhur me Shqipërinë, ai pranoi se mbeten probleme në lidhje me pakicën kombëtare greke, veçanërisht në lidhje me regjistrimin e pronave dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.

“Progresi që është bërë në regjistrimin e aseteve dhe mbrojtjen e të gjitha të drejtave nuk është i mjaftueshëm”, tha Mitsotakis, duke paralajmëruar se Greqia do të mbrojë të drejtat e saj kur të jetë e nevojshme./Telegrafi/

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