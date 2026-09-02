Mjeti lundrues përfshihet nga flakët në Ksamil, policia kufitare i vjen në ndihmë 4 turistëve gjermanë
Policia kufitare dhe njësia policore detare në Ksamil iu erdhën në ndihmë 4 shtetasve gjermanë pasi mjeti me të cilin ata lundronin u përfshi nga flakët.
Përmes një njoftimi për mediat policia bëri me dije se ‘pas marrjes së njoftimit se në vendin e quajtur “Pema e Thatë”, në Ksamil, një mjet lundrues ishte përfshirë nga flakët në pjesën e brendshme të tij, shërbimet e Policisë Kufitare dhe të Njësisë Policore Detare, të cilat ndodheshin në zonë, janë nisur drejt vendngjarjes.
Falë ndërhyrjes së shpejtë të punonjësve të Policisë, u lokalizua mjeti lundrues dhe 4 shtetasit gjermanë që ndodheshin në bordin e tij u evakuuan dhe u transportuan me mjetin e Policisë, drejt bregut. 4 shtetasit janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kanë pësuar dëmtime fizike’.
Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.
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