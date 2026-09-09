Ndahet nga jeta këngëtari i njohur grek Giorgos Mazonakis
Këngëtari i njohur grek Giorgos Mazonakis është ndarë nga jeta në moshën 54-vjeçare, pasi pësoi një arrest kardiak.
Sipas mediave greke, Mazonakis u transportua me ambulancë në spitalin “Elpis” në Athinë, por mjekët nuk mundën ta shpëtonin.
Sipas informacioneve paraprake, këngëtari ishte dërguar fillimisht në një klinikë private në zonën e Kolonakit, ku mjekët tentuan ta mbanin në jetë. Atij iu vendos edhe një kateter intravenoz në përpjekje për të fituar kohë.
Mazonakis ishte një nga këngëtarët më të njohur grekë të brezit të tij dhe kishte një karrierë të gjatë në muzikë.
Ai lindi në Nikea të Greqisë në mars të vitit 1972 dhe e nisi karrierën muzikore në vitin 1992, kur ishte vetëm 20 vjeç.
Ndër këngët më të njohura të tij janë “Savvato”, “Zilevo”, “Paidi tis Nychtas”, “Foveri”, “Tesseris”, “Diskola Feggaria”, “Ti Sou Echo Kanei” dhe “Ores Mikres”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.