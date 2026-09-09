☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 09 September 2026
S&P 500 7,630 ▼0.56%
DOW 52,337 ▼0.85%
NASDAQ 26,221 ▼0.76%
NAFTA 96.43 ▲3.65%
ARI 4,446 ▲0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
₿ CRYPTO
BTC $78,596 ▼ -0.04% ETH $2,489 ▲ +0.02% XRP $1.4165 ▼ -0.97% SOL $102.9700 ▼ -0.69%
S&P 500 7,630 ▼0.56 % DOW 52,337 ▼0.85 % NASDAQ 26,221 ▼0.76 % NAFTA 96.43 ▲3.65 % ARI 4,446 ▲0.16 % S&P 500 7,630 ▼0.56 % DOW 52,337 ▼0.85 % NASDAQ 26,221 ▼0.76 % NAFTA 96.43 ▲3.65 % ARI 4,446 ▲0.16 %
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
09 Sep 2026
Breaking
“Çfarë trafiku armësh? A jeni në terezi?”, Nufi mohon akuzat pas audios së publikuar nga Ahmetaj Ring: Përmbledhje e WWE Raw në Birmingham pas kthimit të Bronson Reed Andre Pronovost, fitues katër herë i Kupës Stanley me Canadiens, vdes në moshën 90 vjeç Renditja e kuarterbekëve për Javën e 1, sezoni 2026: vlerësimi i 32 startuesve Sa të interesuar janë adoleshentët shqiptarë për politikën?
Menu
roze

Ndahet nga jeta këngëtari i njohur grek Giorgos Mazonakis

· 1 min lexim
këngëtari i njohur grek Giorgos

Këngëtari i njohur grek Giorgos Mazonakis është ndarë nga jeta në moshën 54-vjeçare, pasi pësoi një arrest kardiak.

Sipas mediave greke, Mazonakis u transportua me ambulancë në spitalin “Elpis” në Athinë, por mjekët nuk mundën ta shpëtonin.

Sipas informacioneve paraprake, këngëtari ishte dërguar fillimisht në një klinikë private në zonën e Kolonakit, ku mjekët tentuan ta mbanin në jetë. Atij iu vendos edhe një kateter intravenoz në përpjekje për të fituar kohë.

Mazonakis ishte një nga këngëtarët më të njohur grekë të brezit të tij dhe kishte një karrierë të gjatë në muzikë.

Ai lindi në Nikea të Greqisë në mars të vitit 1972 dhe e nisi karrierën muzikore në vitin 1992, kur ishte vetëm 20 vjeç.

Ndër këngët më të njohura të tij janë “Savvato”, “Zilevo”, “Paidi tis Nychtas”, “Foveri”, “Tesseris”, “Diskola Feggaria”, “Ti Sou Echo Kanei” dhe “Ores Mikres”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu