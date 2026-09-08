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Politika

Nderimet për Ratko Mlladiç në Serbi, ministri Hoxha: Glorifikimi i kriminelëve të luftës bie ndesh me vlerat evropiane

· 2 min lexim

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha përmes një postim në X ka reaguar lidhur me nderimin e kriminelit të dënuar të luftës. Hoxha u shpreh se Shqipëria dënon glorifikimin e Mlladiç dhe se i bashkohet BE e vendeve që kanë dënuar mënyrën se si ai u nderua në Serbi.

Ai shtoi se nderimi i tij fyen viktimat dhe të mbijetuarit, gërryejnë besimin midis komuniteteve dhe njerëzve.

“Shqipëria dënon glorifikimin e Ratko Mlladiç, një kriminel lufte i dënuar që vdiq ndërsa vuante dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ne i bashkohemi Bashkimit Evropian, udhëheqësve të tij dhe të gjithë atyre që me të drejtë kanë dënuar mënyrën se si ai u nderua në Serbi.

Qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe mbetet konsistent: glorifikimi i kriminelëve të luftës të dënuar, mohimi i gjenocidit dhe revizionizmi historik bien ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar projekti evropian dhe minojnë frymën e pajtimit, bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë që janë thelbësore për një të ardhme të përbashkët në Ballkanin Perëndimor.

Akte të tilla shkaktojnë më shumë dëm sesa thjesht rihapja e plagëve të së kaluarës. Ato fyejn viktimat dhe të mbijetuarit, gërryejnë besimin midis komuniteteve dhe njerëzve.

Shqipëria beson fuqimisht se pajtimi i vërtetë mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, llogaridhënien, respektin për viktimat dhe të mbijetuarit dhe një angazhim të përbashkët për të siguruar që krimet e së kaluarës të mos përsëriten kurrë.

Rajoni ynë ka një të ardhme për të ndërtuar së bashku. Kjo e ardhme duhet të jetë evropiane: e rrënjosur në paqe, pajtim, bashkëpunim, respekt të ndërsjellë dhe respekt të palëkundur për kujtimin e atyre që vuajtën nga tmerret e luftës”, shkruan ai.

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