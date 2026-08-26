Një marrëveshje dyvjeçare: Bennedict Mathurin bashkohet me New Orleans Pelicans
New Orleans Pelicans dhe sulmuesi Bennedict Mathurin kanë arritur marrëveshje për një kontratë dyvjeçare me vlerë rreth 16 milion dollarë, raportoi Shams Charania i ESPN. Lëvizja vjen pas një periudhe interesimi të vazhdueshëm nga Pels dhe pasditurave të bisedimeve mes palëve.
Sipas Bleacher Report, Los Angeles Clippers i kishin ofruar më parë Mathurin një ofertë kualifikuese, që e lejoi atë të hynte në tregun e agjentëve të lirë; megjithatë, raportohet se klubi nuk e ka tërhequr ende zyrtarisht ofertën dhe pritet të bashkëpunojë për të lehtësuar kalimin e tij te New Orleans.
Mathurin, me gjatësi rreth 1.96 m (6’5″), shënoi sezonin më të mirë të karrierës duke dhënë mesatarisht 17.6 pikë për ndeshje, me 43.0% shkathtësi në gjuajtje dhe 31.5% nga trepikëshi, si dhe 5.4 kërcime dhe 2.4 asistime në 54 ndeshje (25 si titullar).
I zgjedhur i gjashti në Draftin e NBA-së 2022 nga Indiana Pacers, 24-vjeçari luajti më shumë se tre sezone me Pacers dhe kontribuoi në arritjen e ekipit deri në Finalet e Konferencës Lindore 2024 dhe në Finalet e NBA-së 2025. Më 5 shkurt 2026 ai u tradingua te Clippers në një paketë shumëlojtëshe që përfshiu edhe dërgimin e qendrës Ivica Zubac në Indiana; te Clippers ai u shfaq shpesh si lojtar i pestë, me një mesatare prej 17.4 pikësh për ndeshje.
New Orleans e vlerëson potencialin e Mathurin pas katër sezonesh në NBA dhe e sheh atë si një mundësi për të ndërtuar rreth tij në planin afatgjatë; Bleacher Report thekson se klubi dëshiron ta shfrytëzojë potencialin e tij si pjesë të rëndësishme të skuadrës në sezonet e ardhshme.
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