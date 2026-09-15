Parlamenti ukrainas voton shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Ruslan Kravchenko — 317 deputetë pro
Rada e Verkhovna-s miratoi të martën shkarkimin e Prokurorit të Përgjithshëm Ruslan Kravchenko me 317 vota pro, pas skandalit të korrupsionit që tronditi prokurorinë.
KIEV, 15 shtator — Parlamenti i Ukrainës (Rada e Verkhovna-s) votoi të martën, më 15 shtator, për shkarkimin e Prokurorit të Përgjithshëm Ruslan Kravchenko. 317 deputetë votuan pro largimit të tij, duke i dhënë fund një krize disaditore në krye të organit të akuzës.
Votimi pasoi dorëheqjen që Kravchenko paraqiti më 7 shtator, pas hetimit të Byrosë Kombëtare Antikorrupsion (NABU) dhe Prokurorisë Speciale Antikorrupsion (SAPO) për korrupsion të dyshuar që përfshin zyrtarë të Prokurorisë së Përgjithshme — përfshirë call-centera mashtrues, ryshfete dhe pastrim parash.
Presidenti Volodymyr Zelenskyy i bëri thirrje të hënën parlamentit të miratonte shkarkimin pa vonesë: “Ky prokuror i përgjithshëm ka vetëm një rrugë përpara: largimin nga detyra”. Komiteti parlamentar i Zbatimit të Ligjit rekomandoi njëzëri shkarkimin të hënën.
Votimi erdhi një ditë pasi Kravchenko akuzoi drejtorin e NABU-së, Semen Kryvonos, për falsifikim dokumentesh dhe tha se kishte nënshkruar një njoftim dyshimi ndaj tij. NABU e hodhi poshtë akuzën, duke thënë se asnjë njoftim nuk i ishte dorëzuar zyrtarisht Kryvonos-it dhe se deklarata e Kravchenko-s ishte pjesë e një “sulmi sistematik” ndaj organeve të pavarura antikorrupsion.
Sipas raportimeve, Kravchenko kaloi kufirin natën e 13–14 shtatorit dhe më pas publikoi një video nga jashtë vendit. NABU mohoi gjithashtu se kishte marrë materiale të dosjeve nga zyra e prokurorisë.
Burimi: europesays.com (Elena Teslova)
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