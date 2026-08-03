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03 Aug 2026
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Sporti

Pas Uellsit edhe Federata e Futbollit gati për t’i hequr mbështetjen Infantino-s

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Federata Uellsiane e Futbollit ka qenë e para, e cila mëngjesin e sotëm, i ka hequr mbështetjen Gianni Infantino-s në garën e tij për një mandat të katërt so president i FIFA-s.

Kreu aktual i FIFA-s po paguan shtrenjtë ambicien e tij për të krijuar Fifa Forëard Enterprise, kompaninë nëpërmjet së cilës do të privatizonte Botërorin.

Pas Federatës Uellsiane të Futbollit duket se edhe Federata e Fdutbollit në Angli është shumë pranë vendimit për t’i hequr mbështetjen avokatit për mandatin e katërt 2027-2031. A.V.

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