Pas Uellsit edhe Federata e Futbollit gati për t’i hequr mbështetjen Infantino-s
Federata Uellsiane e Futbollit ka qenë e para, e cila mëngjesin e sotëm, i ka hequr mbështetjen Gianni Infantino-s në garën e tij për një mandat të katërt so president i FIFA-s.
Kreu aktual i FIFA-s po paguan shtrenjtë ambicien e tij për të krijuar Fifa Forëard Enterprise, kompaninë nëpërmjet së cilës do të privatizonte Botërorin.
Pas Federatës Uellsiane të Futbollit duket se edhe Federata e Fdutbollit në Angli është shumë pranë vendimit për t’i hequr mbështetjen avokatit për mandatin e katërt 2027-2031. A.V.
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