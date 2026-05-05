Përcaktohen datat, oraret dhe stadiumet për ndeshjet e Play Out-it të Kategorisë së Parë
Departamenti i Garave ka përcaktuar datat, oraret dhe stadiumet se ku do të luhen ndeshjet e fazës play-out në kampionatin e Kategorisë së Parë.
Kukësi do të përballet me Bylisin B në stadiumin e Vorës ndërsa Luftëtari do të luajë ndaj Sopotit në stadiumin “Flamurtari” të Vlorës. Të dyja ndeshjet do të luhen më 9 maj në ora 16:00.
Ekipet fituese do të luajnë në Kategorinë e Parë edicionin e ardhshëm futbollistik, ndërsa skuadrat humbëse do të luajnë në Kategorinë e Dytë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.