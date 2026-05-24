Tiranë 27°C · Kthjellët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
BTC $76,985 ▲ +3.03% ETH $2,122 ▲ +4.62% XRP $1.3645 ▲ +3.64% SOL $86.6600 ▲ +5.66%
Plagosi shokun e mitur me armë zjarri, arrestohet 19-vjeçari në Tiranë. Në pranga dhe dy shokë të tjerë

Një 19-vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi plagosi aksidentalisht me armë zjarri një shokun e tij 17-vjeçar gjatë orëve të para të mëngjesit të këaj të diele.

Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 01:40 në rrugën “Berit Beker”, ku fillimisht u raportua për plagosjen me armë zjarri të një të mituri. Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje mbërritën shërbimet e Sektorit për Hetimin e Krimeve të Rënda për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit.

Nga hetimet paraprake rezulton se ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit me iniciale R. S., 19 vjeç. Ky i fundit dyshohet se po i tregonte armën e zjarrit tip pistoletë shokut të tij dhe, duke menduar se arma nuk kishte fishek në fole, e ka shkrepur aksidentalisht, duke plagosur 17-vjeçarin.

I mituri ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore, policia arrestoi në flagrancë 19-vjeçarin për veprat penale “Plagosja e rëndë nga pakujdesia”, “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës” dhe “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak”.

Po ashtu, në pranga kanë përfunduar edhe dy shtetas të tjerë, A. V., 20 vjeç dhe H. H., 22 vjeç, të dyshuar për veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”.

17-vjeçari ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve, ndërkohë vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe sqarimin e të gjitha rrethanave të ngjarjes.

