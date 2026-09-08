Prokurori i Përgjithshëm i Ukrainës jep dorëheqjen pasi agjentët anti-korrupsion bastisën zyrën e tij
Prokurori i përgjithshëm i Ukrainës ka dhënë dorëheqjen pasi hetuesit përdorën shkallë për të bastisur zyrën e tij në lidhje me një skandal të madh korrupsioni. Ruslan Kravchenko dha dorëheqjen nga posti i tij të hënën pas akuzave se disa nga zyrtarët e tij ishin të përfshirë në pastrim parash në shkallë të gjerë.
U pretendua se ata morën para në dorë për të mbrojtur qendrat e thirrjeve të përfshira në mashtrime të paligjshme telefonike.
Kravchenko, i cili mohon të ketë bërë ndonjë shkelje, la punën e tij pasi u takua me Zelenskyy-n. Presidenti i Ukrainës foli gjithashtu me krerët e Nabu dhe Sapo, dy agjencitë antikorrupsion që kanë zbuluar një skemë të gjerë kriminale që përfshin zyrtarë qeveritarë.
Presidenti Zelenskyy e përshkroi bisedën e tij me Kravchenkon si “mjaft të gjatë” dhe tha: “Jam i sigurt që e kuptoni se çfarë diskutuam.” Letra e dorëheqjes së prokurorit do t’i dërgohet parlamentit të Ukrainës, Verkhovna Rada.
Kravchenko është anëtari më i fundit i rrethit të ngushtë të Zelenskyy-t që lidhet me korrupsionin. Akuzat përfshijnë të ashtuquajturat qendra thirrjesh që veprojnë në Ukrainë. Punonjësit paraqiten si banka, agjenci të zbatimit të ligjit ose këshilltarë investimesh dhe i bindin viktimat të transferojnë fonde në llogari ose portofolet kripto nën kontrollin e tyre.
Në shënjestër përfshihen ukrainas, rusë dhe qytetarë të BE-së. Sipas Nabu-së, një zyrtar i lartë brenda zyrës së prokurorit të përgjithshëm mbrojti rrjetin kriminal dhe e ndihmoi atë të pastronte asetet e tij.
Hetuesit e Nabu bastisën zyrën e Kravchenkos të premten. Stafi nuk i lejoi ata të hynin, kështu që ata përdorën shkallë për të ngjitur një portë metalike. Kravchenko nuk ishte në punë dhe ishte zhdukur nga shtëpia e tij, e cila u kontrollua më vonë atë mbrëmje.
I dyshuari kryesor u arrestua në qytetin perëndimor të Lvivit. Regjistrimet e thirrjeve telefonike të publikuara nga Nabu sugjeronin se ai po mbikëqyrte riparimet në shtëpinë e Kravchenkos, ndërsa njëkohësisht mblidhte ryshfete nga qendrat mashtruese të thirrjeve.
Nabu publikoi imazhe gjatë fundjavës të një kasaforte të mbushur me tufa me kartëmonedha dollarësh. Tha se kishte zbuluar pesë zyrtarë që fshiheshin pas skemës, por nuk dha emra. Paratë u shpenzuan për pasuri të paluajtshme, bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë, tha ajo, duke paraqitur provat e saj në një video 30-minutëshe.
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