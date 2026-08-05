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Kosova

Prokuroria Speciale: Aliu u intervistua në dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare

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Ish-ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, është intervistuar për disa orë nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, në kuadër të veprimeve hetimore.

Zëdhënësja e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka konfirmuar për media se Aliu është intervistuar lidhur me dyshimet për veprën penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”.

“Lidhur me çështjen për të cilën keni adresuar pyetje, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ju njofton se i pandehuri L.A. është intervistuar në kuadër të veprimeve hetimore, lidhur me veprën penale ‘Keqpërdorim i detyrës zyrtare’. Për shkak të fazës së procedurës nuk mund të ndajmë më shumë informacione”, ka deklaruar Luta.

Pas daljes nga Prokuroria, Aliu nuk ka dhënë detaje për arsyen e ftesës, por ka thënë se ndihet i lehtësuar që ka pasur mundësinë të japë sqarimet e tij.

Ai ka deklaruar se deri tani ka zgjedhur të mbrohet në heshtje për të gjitha çështjet dhe akuzat që lidhen me periudhën kur ka shërbyer si ministër në Qeverinë e Albin Kurtit.

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