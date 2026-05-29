Ndalohen dy persona në Tetovë, dyshohen për "ngacmim me elemente të marrëdhënies seksuale" ndaj një të miture Kush e kontrollon përdorimin e parasë publike në kohë zgjedhjesh? Berisha takon delegacionin e Venecias, akuza për pabarazi në financimin e zgjedhjeve Milan-Modric, "martesën" e rrezikon… Real Madridi. Kroati mund të përfshihet në stafin e Mourinhos Allegri-Napoli, rikthim në të kaluarën aspak të këndshme. Bashkë zbritën në Serie B
Pronarët e Arsenal: Kontrata e re e Arteta prioriteti ynë, po e shijon këtë aventurë me ne

Pronarët e Arsenal, familja Kroenke, kanë konfirmuar planet për t’i ofruar trajnerit Mikel Arteta një kontratë të re. Kushtet aktuale të Arteta do të skadojnë në fund të sezonit të ardhshëm, por klubi është optimist për ta lidhur atë me një marrëveshje të re pasi ai i dha fund pritjes 22-vjeçare për një titull të Premier League.

“Mbajtja e Mikel është një përparësi e lartë,” tha bashkëkryetari Josh Kroenke, i cili drejton klubin së bashku me babanë e tij Stan.

“Mendoj se lajmi i mirë për tifozët e Arsenal në të gjithë botën është se ai po e shijon projektin, po e shijon të qenit këtu dhe, që nga koha e tij si lojtar deri më tani, ai është një njeri i Arsenal deri në fund“, tha Kroenke.

Triumfi i titullit të Arsenal përfundoi një transformim total nën drejtimin e Arteta dhe ata kanë mundësinë të përfundojnë një dopietë historike në finalen e Champions League të së shtunës kundër PSG.

Kroenke, shtoi: “Nëse ka një person të vetëm nga i cili mund të gjurmoni të gjitha këto, do t’i jap 100% merita Mikel, stafit të tij dhe lojtarëve. Pavarësisht se Mikel po harton taktikat tona, lojtarët duhet të shkojnë të luajnë ndeshjet, ata duhet të shkojnë dhe të fitojnë për ty.”

Arteta ka përjetuar ulje-ngritje që nga emërimi i tij, por ai gjithmonë ka përfituar nga një marrëdhënie e ngushtë me pronarët e klubit. “Ka raste kur unë dhe Mikel kemi bërë shaka. Gjatë momenteve të vështira është kur përpiqem të jem aty, në krahasim me ato vërtet të mira”, tha Kroenke.

